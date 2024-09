Carmen Borrego pide “justicia” a José María Almoguera minutos antes de su entrevista

“Carmen Borrego ya está aquí y va a vivir una de las noches más difíciles de su vida. Son momentos durísimos para una madre que va a escuchar el relato inédito de su hijo. Carmen viene esta noche para enfrentarse a la primera entrevista en televisión de su hijo, José María Almoguera Borrego. A sus 34 años ha decidido romper su silencio. Y lo va a hacer en exclusiva en nuestro programa, donde va a contar toda la verdad de lo que ha callado durante muchos, muchos años. El nieto de María Teresa Campos por fin da un paso al frente y dice adiós al anonimato en ‘De viernes’”. Con estas palabras presentaban Santi Acosta y Bea Archidona a su invitado bomba de la semana, mientras Carmen Borrego, de llamativo fucsia, escucha en medio del plató, a oscuras. Se enfrentará a temas tabúes que la familia ha ocultado durante años, pero que su hijo ahora quiere airear para hacerse comprender. Y es que son muchas las críticas por su inesperado salto a la fama, que incluye retar a su madre. Ahora sabrán el motivo.

“Soy José María Almoguera Borrego, soy hijo de Carmen Borrego. Los silencios me han perjudicado más que beneficiarme”, comienza a presentarse el entrevistado en un vídeo en el que ceban cuáles serán las preguntas más importantes. Esas en las que desvelará secretos de las Campos nunca antes contados, además de valorar el cariño que siente por su madre y su papel como abuela. También qué pensaría su propia abuela al verle ahí sentado o si hay esperanza de reconducir la relación con Carmen. Todo con ella en plató, visiblemente afectada por el mal trago que está pasando, como así reconocen los presentadores que está. Más después de ver un emotivo vídeo en el que la familia al completo habla maravillas de José María, con especial cariño mostrado por su abuela, María Teresa Campos. Las emociones estaban a flor de piel en el plató.

“A mi ver a mi hijo siempre me dará alegría. Siempre he dicho que, aunque surjan problemas, una madre no deja de ser una madre nunca. Yo desde luego no pienso hacerlo. Siempre he estado y siempre estaré. El dolor es inevitable, pero yo estoy convencida de que mi hijo hará justicia conmigo como madre. Y de eso estoy convencida”, expresa Carmen Borrego antes de ver todo lo que ha contado su hijo en su entrevista con Santi Acosta. La llevan a una sala para que escuche cómodamente todo, mientras Terelu Campos hará lo propio desde el plató, pero no deja que se marche sin darle un consejo: “Que esté tranquila, que no hay nada de lo que avergonzase y que seas tú, tu verdad, tu sinceridad, tus sentimientos. La verdad, yo siempre pienso que con la verdad a todas partes”. Un compromiso que aceptar Carmen, al sentenciar que “eso siempre nos lo inculcó nuestra madre y así lo haré”.

Terelu Campos, una vez que su hermana ha abandonado el plató, ha confesado cómo se enfrenta a esta entrevista. La misma pregunta que le hizo perder los nervios horas antes, que ahora responde sin mayor problema: “Bueno yo estoy expectante, yo creo que un poco como todos y como todas las personas que nos están viendo desde casa. No sé si estoy nerviosa, pero yo creo que la palabra más adecuada es incómoda. Un poco incómoda sí que estoy. Pero bueno, forma parte de estar aquí y de trabajar. Lo que pasa es que yo, desde que estoy en plató, no recuerdo un viernes que no me digáis que va a ser difícil, de momento no lo recuerdo, quizá algún día me dais esa felicidad”.