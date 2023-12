Óscar Cornejo: "Fue una decisión nuestra la de acabar con la relación"

La televisión en abierto está experimentando tiempos de cambio y evolución. La semana pasada los medios de comunicación se llenaron de titulares sobre el fin de la relación entre Mediaset y La Fábrica de la Tele. Tras un comunicado emitido en redes por Adrián Madrid y Óscar Cornejo, los creadores de una de las productoras más conocidas en nuestro país, se proclamaba un nuevo inicio marcado por “17 años de grandes éxitos”.

Sin embargo, La Fábrica de la Tele ha creado programas que continúan en antena o tienen la intención de que se renueven para una segunda temporada. ¿Qué destino deparará a "Todo es mentira" o "Viajando con Chester"? Este martes, en un esperado encuentro con la prensa, Óscar Cornejo y Adrián Madrid han hablado largo y tendido para rememorar el pasado de la productora y señalar hacia dónde va ese nuevo futuro anunciado.

“La Fábrica tiene 17 años pero en realidad nuestra vinculación a Mediaset es mucho más de 17 años. Ahora acaba y ha sido un final público, más de lo que a nosotros nos habría gustado”, comienza Óscar improvisando en un discurso que no quiere que se convierta en un funeral, aunque “eso tendrá lugar en breve” en la que “quizá sea su última producción y la estamos preparando”.

Ya se ha empezado a pensar la última despedida en la que se estima que habrá “casi 50.000 personas invitadas que a lo largo de estos 17 años han trabajado directamente o están en nómina como colaboradores”.

Al parecer, “ha sido un final rápido, pero para nosotros ha sido lentísimo porque ha sido muy duro. Nosotros hace un año éramos una empresa con muchas horas de producción, pero sobre todo con un equipo enorme con más de 300 empleados directos y será llegar al 31 de diciembre y ponemos casi el contador a cero de empleados. Digo casi porque no va a suceder todo en los tiempos que se han ido publicando”.

"Era ya una relación tóxica y lo mejor era acabarla. Seguramente es lo más inteligente. Fue una decisión nuestra la de acabar con la relación, aunque es evidente que tomas la decisión porque otros te hacen sentir que no te quieren", prosigue.

A pesar de todo lo que han tenido que afrontar tanto Óscar como Adrián, no hay la menor duda de que están a las puertas de nuevos proyectos: “En realidad queremos seguir haciendo tele y seguir divirtiéndonos, que es lo que hemos hecho durante este tiempo”.

“Sabemos que vamos a seguir juntos, pero no sabemos de qué manera. Primero porque estamos aplastados por lo que estaba sucediendo y segundo porque un proceso de divorcio no te da como para pensar en otras cosas que no sea ese proceso. Aunque parezca raro y aunque hayamos imaginado muchas cosas, todavía no nos hemos movido en ese sentido. Sí sabemos que Netflix quiere continuar, quiere que sigamos nosotros y ellos están esperando a que les contemos de qué manera y con qué instrumento, pero eso no está decidido. Qué no esté decidido no quiere decir que no se vaya a dar en los próximos días. No queremos dar ni un paso precisamente para no hacer nada que pudiera enturbiar todavía más este divorcio”.

Por el momento, los creadores de la productora no han querido hacer planes de futuro muy ambiciosos, pues están a la espera de que esta semana, como se les comunicó el pasado lunes, se haga oficial el fin de la relación con Mediaset. “No hay nada firmado, pero sí acordado, nosotros no tenemos prisa. Nosotros nos vamos porque nos vamos, no porque nos hayamos enamorado de otro”, prosigue Óscar Cornejo mostrando su deseo por continuar produciendo un futuro en el que tengan una relación con muchas productoras para explorar otras opciones. Empiezan una nueva etapa para los creadores de la productora en la que van a seguir disfrutando de la televisión y no cierran la puerta de trabajar con Mediaset en algún futuro proyecto.