Pipi Estrada confiesa sus sospechas sobre el coma de Miriam Sánchez

El pasado viernes 25 de agosto, Miriam Sánchez era ingresada en un centro de salud mental, donde ha sido inducida a un coma. El objetivo es someter a la excolaboradora de televisión a una batería de pruebas neurológicas que les ayuden a encontrar con exactitud qué le sucede y así poder obrar en consecuencia para poder ayudarla a encontrar la estabilidad en su vida. El revuelo entre sus seguidores ha sido mayúsculo, más que nada porque no comprenden el procedimiento empleado al no ser muy común, pero también porque Pipi Estrada ha aparecido en escena para sembrar dudas o, al menos, plantear las suyas propias.

Miriam Sánchez Telecinco

El experto en deportes ha tratado de ponerse en contacto con la familia o los amigos de Miriam Sánchez para conocer más detalladamente su estado y ver en qué podría ayudar. No ha tenido éxito. El silencio que ha recibido por toda respuesta le está preocupando mucho y es que no logra saber cómo se encuentra la madre de su hija pequeña. En su cabeza las alarmas de que algo no anda bien se han disparado y esta preocupación la ha planteado este fin de semana en ‘Fiesta’. No responden a sus llamadas y tampoco a los mensajes, aunque quizá el hecho de que fuese él quien diese a conocer el ingreso hospitalario de su ex haya obligado a su entorno a blindarse ante sus preguntas.

“No entiendo la razón, esta incomunicación. No tengo ningún tipo de información, no sé cuál puede ser el motivo. Hoy es un día extraño, raro”, aseguraba el periodista en el programa de Telecinco, que reconoce que fue el actual novio de Miriam Sánchez, Fernando, quien le comunicó lo sucedido. Pipi Estrada asegura que el trato con la actual pareja de su ex fue en todo momento cordial y que no hubo momentos de tensión o incomodidad. Pero parece que el contacto entre ellos se ha terminado por completo, pues el colaborador no logra que le descuelguen el teléfono o respondan a los mensajes que envía solicitando información.

Pipi Estrada en Sálvame Deluxe. @DeluxeSabado

Pipi Estrada además reconoce que su hija también ha tratado de llamar a su madre, aunque ha corrido la misma suerte: “Perdió el teléfono, no tenía su teléfono y no ha podido hacerlo a través de su móvil”. Por eso, ahora él cree que Miriam Sánchez podría haber salido ya del coma y ha recuperado su móvil, aunque no desea por el momento hablar con nadie. Es por eso que se conforma con lanzarle un mensaje a la cámara con la esperanza de que su ex pueda oírlo: “Por ella siento respeto, admiración. Me ha dado una hija maravillosa, ella quiere mucho a su madre. No entiendo que esté pasando esto, porque realmente tenía un camino maravilloso”, decía el periodista, a lo que Joana Morillas le dio la clave: “Dejó de tomar la medicación”.