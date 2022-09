Pipi Estrada habla sobre su vida sexual con Miriam Sánchez (como ya hizo con su ex, Terelu Campos)

Pipi Estrada se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de ‘Pesadilla en el Paraíso’, el nuevo reality de Telecinco y una de las grandes apuestas de la cadena para esta temporada.

Lo cierto es que el colaborador de ‘Sálvame’ vivió unas semanas amargas antes de volcarse en esta nueva aventura. El citado programa emitió unas imágenes suyas junto a Miriam Sánchez, su expareja, en las que ambos protagonizaban una fuerte discusión en plena calle. Pipi explicó en su momento en plató que todo eso había sucedido porque “Miriam no estaba bien y tenía problemas”.

Pipi Estrada en una imagen reciente FOTO: Mediaset

Nada más pisar el periodista la granja de ‘Pesadilla en el Paraíso’, ‘Sálvame’ emitió parte del testimonio de Miriam Sánchez, mostrando esta una versión totalmente diferente a la que Pipi había contado y llegando a culpar a su ex y padre de su hija de casi todos sus males.

Miriam iba a ser entrevistada en el ‘Deluxe’ del pasado 2 de septiembre, pero lo cierto es que en el último momento, tal y como ella misma confirmó, fue desconvocada sin haber trascendido los motivos reales del cambio de planes. Minutos después, esta subió a un vídeo a redes sociales pidiendo su anonimato y rogándole a Pipi Estrada y a ‘Sálvame’ que no hablasen de ella.

Una petición que no se ha cumplido, ya que el propio Pipi desconoce ese mensaje. Durante una charla junto a uno de sus compañeros, el periodista deportivo se ha pronunciado sobre cómo era su relación con Miriam Sánchez en la intimidad: “En el último año con Miriam no tuve nada de actividad sexual y un amigo me sugirió que fuese a un lugar de intercambio de parejas. Yo de Miriam he estado muy enamorado y me he portado muy bien con ella”, asegura sin titubeos.

Cabe recordar que el motivo por el que Estrada ha entrado en reality no es otro que para saldar su deuda con Terelu Campos. Una deuda que tiene pendiente después de que en su día airease públicamente detalles íntimos de sus encuentros sexuales con María Teresa Campos.