¿Por qué Millie Bobby Brown se cita con Pablo Motos con un cabreo monumental?

Millie Bobby Brown lleva muchos años en boca de todos, aunque recientemente lo que se ha dicho sobre ella no le ha hecho ni pizca de gracia. Se dio a conocer para el público de todo el planeta con tan solo 12 años, gracias a su papel como ‘Once’ en la serie ‘Stranger Things’ y desde entonces no ha hecho más que cosechar éxitos frente a la pantalla, además de otros personales y sentimentales. Está viviendo la vida al máximo, sin preocuparle qué dirán de ella o si está corriendo demasiado a sus recién estrenados 21 años. No le importa la opinión de terceros o al menos así había sido hasta ahora, pero la intérprete ha terminado estallando por el asombro de algunos al ver cómo ha madurado de la noche a la mañana. Sobre esto hablará quizá con Pablo Motos, pues esta noche de jueves es la invitada estrella de ‘El Hormiguero’. Y lo hace en plena polémica, después de dar un golpe sobre la mesa cansada de los comentarios tan feos que ha tenido que leer y escuchar sobre su aspecto físico.

Vuelve “Stranger Things”, desde Rusia y con amor larazon

En plena promoción de su nueva película para Netflix, ‘Estado Eléctrico’, Millie Bobby Brown se ha paseado por las calles de Madrid, ha posado ante las cámaras en un photocall y ahora se cita con Pablo Motos. Lo hace en un momento delicado para ella, pues no le ha gustado la sorpresa que ha supuesto que haya madurado, cuando todos esperan de ella que siga siendo esa niña preadolescente que conocieron en 2016. Nacida en Málaga, pero criada en Inglaterra, la actriz reconoce que su trabajo le ha impedido ser una niña normal, con las inquietudes propias de su edad: “No tengo muchos amigos por ser quien soy. No fui a la escuela, así que no tengo las mejores habilidades sociales cuando se trata de gente de mi edad y amistades. Me cuesta bastante eso. Me perdí algunas cosas, pero estoy trabajando en ellas”, aseguraba en una entrevista a ‘Vanity Fair’ la artista con más de 63 millones de seguidores en Instagram. Una dualidad que refleja lo querida que es por parte del público, aunque en su mente esté aquella inocente niña y no la mujer en la que ahora se ha convertido.

Su cuerpo ha cambiado y sus facciones tampoco son las de una niña de 12 años. Es normal, ha pasado casi una década desde entonces. Aun así, su última aparición pública vino acompañada de un gran revuelo por su exuberancia y por lucir un aspecto más maduro. Ella ha terminado estallando por sentirse señalada, denunciando que lo que se está haciendo es acoso: “Quiero dedicar un momento a abordar algo que creo que es más grande que lo que ocurre conmigo, algo que afecta a cada joven que crece bajo escrutinio público. Creo que es necesario hablar sobre esto. Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo”, comenzaba a desahogarse en un vídeo publicado en Instagram: “En vez de eso, actúan como si tuviera que permanecer congelada en el tiempo, como si todavía debiera ser la niña que hizo la temporada 1 de ‘Stranger Things’. Y como no lo hago, ahora soy un blanco fácil”.

Millie Bobby Brown Gtres

Millie Bobby Brown no terminaba ahí y señalaba a la prensa como principal responsable de su calvario. Define a algunos periodistas como “personas que están desesperadas por derribar a las jóvenes mujeres”, de ahí que destaque algunos titulares que le han hecho particularmente daño. Todos ellos hablaban sobre cómo ha crecido, hasta el punto de señalarla como “madre de alguien” o criticar su look por hacerle demasiado mayor, como así sucedía con su flequillo, por ejemplo, o su vestido. Tiene 21 años, de ahí que quiso ser tajante al condenar lo sufrido: “Esto no es periodismo, esto es acoso. El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante. ¿El hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres? Aún peor. Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics. La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer”, sentencia. ¿Hablará de esto en ‘El Hormiguero’?