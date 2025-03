La protagonista de 'Stranger Things', enfadada por las críticas a su físico: "Esto es acoso"

Hace unos días, la reconocida actriz internacional Millie Bobby Brown estuvo Madrid en el acto de presentación de la nueva película de Netflix denominada "Estado Eléctrico". Este nuevo proyecto profesional le llega en un momento vital complicado debido a las numerosas críticas que está recibiendo por su aspecto físico. Hay que recordar que su salto a la fama llegó en 2016 con su papel protagonista en la serie 'Stranger Things' cuando era una niña.

Ahora, debido a su evolución y crecimiento natural, su cuerpo ha cambiado. Algo que no debería generar ninguna controversia, pero según ella misma explica, recibe muchos comentarios sobre este asunto de manera habitual tanto en redes sociales como en los artículos que se publican sobre ella. Por tanto, y como muestra de su hartazgo, ha querido reaccionar a este asunto a través de un vídeo en su cuenta de Instagram.

Unas declaraciones muy contundentes

"Quiero dedicar un momento a abordar algo que creo que es más grande que lo que ocurre conmigo, algo que afecta a cada joven que crece bajo escrutinio público. Creo que es necesario hablar sobre esto. Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí frente al mundo, y por alguna razón, la gente no puede crecer conmigo", explica la actriz al inicio del vídeo. Además, añade: "En vez de eso, actúan como si tuviera que permanecer congelada en el tiempo, como si todavía debiera ser la niña que hizo la temporada 1 de 'Stranger Things'. Y como no lo hago, ahora soy un blanco fácil".

Por otro lado, también quiso utilizar una parte de su crítica para enfocar a los contenidos que publica la prensa: "Personas que están desesperadas por derribar a las jóvenes mujeres". Y, posteriormente, citó algunos titulares y las personas que los han escrito muy controvertidos: '¿Por qué envejecen tanto los de la generación Z como Millie Bobby Brown?'; '¿Qué se ha hecho Millie Bobby Brown en la cara?'; 'Millie Bobby Brown, confundida con la madre de alguien mientras guía a su hermana menor Ava a través de LA'; 'El pequeño británico Matt Lucas da un salvaje golpe al nuevo look de ‘mommy makeover’ de Millie Bobby Brown', entre otros".

"Esto es acoso"

Por todo ello, quiso ser muy dura al respecto: "Esto no es periodismo. Esto es acoso. El hecho de que escritores adultos estén gastando su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo, mis decisiones, es inquietante. ¿El hecho de que algunos de estos artículos sean escritos por mujeres? Aún peor. Siempre hablamos de apoyar y animar a las mujeres jóvenes, pero, cuando llega el momento, parece más fácil derribarlas por clics. La gente desilusionada no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para encajar con las expectativas poco realistas de la gente que no puede soportar ver a una chica convertirse en mujer".

"No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto, o cómo me presento. Nos hemos convertido en una sociedad donde es mucho más fácil criticar que ofrecer un cumplido. ¿Por qué es la reacción común decir algo horrible en lugar de decir algo agradable? Si tienes un problema con eso, tengo que preguntarme, ¿Qué es lo que realmente te hace sentir tan incómodo? Vamos a hacerlo mejor. No solo para mí, sino para cada joven que merece crecer sin miedo a ser destrozada por simplemente existir", concluye la actriz.