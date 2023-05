Rosa López confiesa que sufrió bullyng en el colegio: "Estaba hasta el mismísimo"

Rosa López ha sido la última entrevista del programa 'El camino a casa' de La Sexta, espacio de entrevistas conducido por el escritor Albert Espinosa. La artista se trasladó a Granada, su tierra natal, para hacer un viaje por su infancia junto al catalán y desvelar algunos de los episodios más desconocidos de su vida. La cantante y el presentador visitaron el colegio en el que había estudiado durante su niñez, lugar que le recordó buenos momentos y algunos un tanto delicados de relatar.

Durante el recorrido por el centro escolar, Rosa López desveló que había sufrido bullyng en el colegio y recordó una anécdota que quiso compartir con el presentador y con la audiencia sobre este tema. "Una vez en el comedor no sé quién me tiró algo. Yo ya estaba hasta el mismísimo. Ese día, no sé por qué, me levanté de la silla, me llevé comida y se la restregué en la cara, como en las película", reveló la artista. Tras escuchar esto, Albert Espinosa contestó: "Ese fue tu gran momento". "Fue un momentazo. Acojona porque el que me hacía un poquillo de 'bullying' era un chico que había repetido varias veces el curso, entonces era mayor", continuo relatando. El estudiante, tras la reacción de la cantante, le dijo con tono amenazante que "te espero fuera". "Yo estaba aquí esperando, pero acojonada, sobre todo esperando a que llegara mi hermano Octavio para sentirme segura", terminó diciendo sobre lo ocurrido.

Aparte de hacer un recorrido por su niñez, Rosa López quiso homenajear a su barrio, el Almanjáyar, por haber ocultado ser de allí durante su casting de 'Operación Triunfo'. "Quiero que la gente sepa de dónde vengo", expresó, orgullosa de sus raíces. La artista, tras esto, dio un discurso en su barrio y a sus vecinos muy emotivo." Estoy aquí porque una no se quiere morir con la sensación de no haber sido justa con tus raíces. Quería sacarme esta espina, que la gente viera de dónde soy... No os podéis imaginar lo que pasa por mi cabeza ahora mismo. Muchas gracias por estar aquí", comenzó diciendo, emocionada, a sus paisanos. "Quiero que la gente que nos está viendo ahora mismo sepa de dónde vengo realmente, dónde me he criado, dónde están mis recuerdos y dónde se fundamentan mis valores. Aunque pasen 20 años, volver al sitio de tus raíces y recordar de dónde surgieron", expresó con la voz entrecortada. La artista, con este gesto, se quitaba la espinita que llevaba clavada en el corazón durante tanto tiempo y protagonizaba uno de los momentos más conmovedores de su vida.