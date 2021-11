La reflexión viral de Rosa López sobre las redes sociales: “¿Estos son los filtros que la juventud se pone?”

Gente

Viral

“¿En serio? ¿Estos son los filtros que hoy en día la juventud se pone?”, comienza Rosa López diciendo en un vídeo publicado en Instagram en el que muestra su rostro con filtros, “es increíble, a todos nos gusta vernos bien, pero de ahí a cambiar nuestras facciones... bastante los cambia el maquillaje, de hecho”. Una reflexión que la cantante ha querido compartir con sus seguidores y que rápidamente se ha hecho viral.

Rosa López ha acompañado el post con el siguiente texto: “Es importantísimo sentirnos bien, hasta ahí llegamos todos. Wow… que difícil debe ser para la juventud de hoy día encontrarse, y relativizar. Lo pienso mucho, también aprendo mucho, porque desde luego en este tema nadie se salva. Todos queremos vernos y sentirnos bien, gustar y provocar eso del “engagement” para obtener más corazoncitos. Es que nos pasa a todos. ¡Y aunque sea por curiosidad caes! y es que después de estos años tan duros, que se nos olvida, y hemos vuelto a vivir de fuera a dentro en vez de dentro a fuera. Y es que cualquiera que sea coordenada de vida que tengas, antes que nada, lo más urgente es es trabajar en este tipo de cosas”.

“Creo que sería muy interesante poner como asignatura en los colegios, también desde las casas, de salud emocional, física y mental. Creo que es urgente. Se me ponen los vellos de punta de pensar que estaremos en manos de personitas muuuuuy inteligentes y preparadas para crear un mundo muy viral SI, pero no vital. Tal vez esté yo hoy como pensando demasiado en estas cosas una tarde dominguera echando de menos ver a los míos, ¡puede! Pero me encantaría saber que opináis al respecto. ¿Qué os parece guay de esta era y que cosas creéis que son transcendentes negativamente?”, escribe la cantante granadina.

Un reflexión que ha conseguido casi 7.000 likes y cientos de comentarios que aplauden las palabras de la ex ganadora de Operación Triunfo.