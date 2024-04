Sandra Barneda confirma la cláusula que sella los labios de Carmen Borrego

En todo reality que se precie hay un contrato que blinda a sus concursantes. Y es que hay cuestiones delicadas que no pueden tratarse en la cadena, así que mejor se les insta mediante un compromiso contractual a guardar silencio y cumplir a rajatabla lo acordado, bajo amenaza de tener serios problemas. En ‘Supervivientes’ no iba a ser menos, aunque no es común que estos detalles que se cierran en despachos a puerta cerrada terminen en boca de todos. Pero este miércoles en ‘Así es la vida’, Sandra Barneda se ha visto obligada a tratar un tema tabú con su colaboradora estrella, Carmen Borrego, que se negaba a hablar de ciertas cosas que pasaron en Honduras y de las que nunca se han podido tratar ante las cámaras.

Carmen Borrego Así es la vida

Una de las cláusulas que suponen una mordaza a los concursantes es obvia. Y es que no es plato de buen gusto invertir en un personaje de primer nivel y que después desgrane lo más jugoso del reality en una entrevista en el kiosco rosa o en un programa rival. Es por eso que se les obliga a guardar silencio hasta que estén en el plató al que deben fidelidad y exclusividad, algo que ha puesto una incómoda mordaza a Carmen Borrego este miércoles. En el programa de las tardes de Telecinco se hablaba sobre el rifirrafe que ha dinamitado la que fuese una estrecha relación entre Ángel Cristo y Arantxa del Sol. Pero la colaboradora estaba muda y no soltaba prenda sobre lo sucedido, pues tiene información privilegiada y que podría contextualizar lo que supone un misterio para la audiencia.

“¿Carmen tú sabes lo que ha pasado?”, se preguntaba César Muñoz en directo para salir de dudas. Carmen Borrego fue clara y concisa: “Yo sé lo que ha pasado, pero no lo puedo contar”, a lo que el presentador trató de insistir en busca de una respuesta que le convenciese. Es ahí cuando Sandra Barneda se ha visto obligada a confirmar que los concursantes de ‘Supervivientes’ están bajo censura, para evitar que su compañero terminase por provocar un conflicto de intereses: “No lo puede contar, lo puede contar en un plató de una de las galas de ‘Supervivientes’, pero aquí no lo puede contar, porque aquí no está en calidad de ex concursante”, detallaba.

Sandra Barneda presentando 'La última noche' en Telecinco Mediaset

Para restar importancia al momento incómodo que ha sentido Carmen Borrego al verse presionada a hablar de algo que tiene prohibido, César ha echado mano a su característico sentido del humor. Lo hace, siguiendo la estela de las afirmaciones de Jorge Javier Vázquez, concediendo a la protagonista el título de “ganadora moral de ‘Supervivientes 2024’”, a lo que todos han aplaudido y reído la gracia. Pese a ello, Sandra Barneda ha querido rematar y volver a explicar el motivo por el que su colaboradora tiene los labios sellados y se ha visto entre la espada y la pared: “No lo puede contar. Estoy en un conflicto de intereses, porque luego vendrán los directores de ‘Supervivientes’ y me dirán oye, cómo has dejado que Carmen cuente esto”. Y es que ella, como presentadora de ambos espacios, el reality y el vespertino, también se ha visto en un atolladero ante la insistencia del conductor por saber qué ha pasado en Honduras y que la organización aún se guarda a modo de secreto.