Carmen Borrego amenaza a Bigote Arrocet y Antonio Montero se va calentito

En más de una ocasión Carmen Borregose arrepiente de haber regresado de Honduras y tener que afrontar las diversas tormentas que le aguardaban en España. Desde ‘Supervivientes’ vivía un calvario que puso su salud contra las cuerdas, pero en suelo patrio no tiene mejor fortuna, pues volvió con la exclusiva lapidaria de su hijo, José María Almoguera, aún calentita en el kiosco rosa. En la entrevista del joven junto a su exmujer, Paola Olmedo, dinamitaron el clan Campos en pedazos, formándose bandos y generando gran controversia en los platós de Telecinco. Pero faltaba un satélite recurrente siempre que la familia hace ruido: Bigote Arrocet. El humorista no ha tardado en regresar a la acción y sumarse al carro del hijo de Carmen Borrego con su propia exclusiva, aunque después culpe a las Campos de no dejarle en paz y no lograr continuar con su vida por sus constantes reproches.

El que fuese pareja de María Teresa Campos asegura que la desaparecida presentadora echó supuestamente a su nieto de su casa. También habla de desavenencias entre ambos y remueve un pasado que le ha venido de lujo para regresar a la picota informativa. Con ello, llegaba el momento de la réplica pública de la parte rival, encarnada en Carmen Borrego desde el plató de ‘Así es la vida’, dispuesta a presentar batalla. Eso sí, parece más dispuesta a que el duelo contra Edmundo sea en los tribunales y no tanto en los medios de comunicación, para así no darle demasiada oportunidad de rentabilizar la polémica: “Tenemos los derechos de imagen de mi madre y todo el que difame a mi madre será demandado”, amenazaba con emprender acciones legales tras sobrepasar los límites.

“Si él ha querido a mi madre un solo segundo, me gustaría que respetara a su familia, porque es lo único que le hubiera pedido mi madre, que nos respete”, comenzaba a responder a las duras declaraciones de Bigote Arrocet en ‘Diez Minutos’. “Son cosas a las que no creo ni que tenga que contestar, por respeto a la memoria de mi madre. Me da mucha pena este señor, que alguien que fue pareja de mi madre, a quien mi madre quiso tanto, haga esto que está haciendo, ¿Qué hace usted, caballero? Solo hablar de nuestra familia. ¿Cómo puede criticar que hablemos de nosotros subiéndose al carro de una familia a la que no pertenece desde hace siete años?”, preguntaba cabreada para después retarle: “No se puede seguir al amparo de haber estado dentro de una familia, hablando de todo. Todo no vale. No vale difamar. Dice que sabe mucho de nuestras vidas, pues que empiece a hablar, porque mi vida es absolutamente normal y la de mi familia también. Somos una familia normal y no nos dedicamos a atacarnos ni a hacernos daño”.

Bronca a gritos contra Antonio Montero

Fruto de la tensión vivida en el plató de ‘Así es la vida’ tras escuchar las incendiarias declaraciones de Bigote Arrocet, Carmen Borrego al final ha terminado hartándose. Pero no solo del ex de su madre, sino también de Antonio Montero, que se atrevió a dar su opinión sobre las palabras del chileno: “Él tiene claro cuál es su papel y es un daño colateral de la actitud de las hijas de María Teresa Campos en esta historia”. Además, defendía que Edmundo “está hablando del 10% que tiene, que es el 10% total que tiene Gustavo. No es porque esta familia sea muy diferente a la de los demás, sino que la vida de las Campos en la televisión interesa a todo el mundo, porque sus cosas puestas en la televisión tienen audiencia”, decía el colaborador, haciendo mención incluso al “fucking show” mentado por José María Almoguera y que tanto juego ha dado.

Carmen Borrego y Antonio Montero Así es la vida

Alejandra Rubio aprovechó para subrayar un punto importante para ella: “Me parece muy bien el discurso, pero es que al final estás hablando de mi vida”, a lo que Antonio Montero ha respondido que precisamente el hecho de que ella esté sentada en el mismo paltó de televisión le ayuda a darle la razón: “Eres tú la que está aquí y Carmen también está aquí”.

Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre la aludida, que ha terminado estallando contra el paparazzi entre golpes a la mesa y la voz en grito. “Y tú también estás aquí para hablar de mi familia, vamos a dejar el cinismo fuera”, alzaba la voz Carmen Borrego, que no podía frenar el impulso de dar golpes a la mesa para hacer más contundente su enfado: “Estoy hasta los cojones del cinismo que tenéis todos. Criticáis, pero aquí estáis chupando del bote, ¡ya está bien!”, se quejaba. Después se arrepintió de su contundencia y pidió perdón a su compañero, alegando que estaba “muy cansada. Estoy viviendo al filo de lo que puede vivir cualquier ser humano”.