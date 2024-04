La tajante respuesta de José María Almoguera a Edmundo Arrocet tras sus incendiarias declaraciones sobre el clan Campos

El clan Campos sigue acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país y, cada día que pasa, la guerra familiar se recrudece. Ahora, ha sido Bigote Arrocet el encargado de avivar el conflicto a través de una incendiaria entrevista en exclusiva en "Diez Minutos" hablando sobre la familia de María Teresa y sus declaraciones no han sentado nada bien en el clan Campos.

Según el humorista, María Teresa Campos echó de su casa a José María Almoguera cuando vivía con ella y su anterior pareja antes de Paola Olmedo. "Teresita no quería echarle, pero Carmen le calentó tanto la cabeza que al final le echaron con su novia (...) decían que la novia tenía malos hábitos. Se encerraba, no salía casi nunca de la casa", ha declarado Bigote Arrocet en "Diez Minutos". Por este motivo, cree que el hijo de Carmen Borrego tiene ese "resentimiento" porque al "pobre le han limitado la existencia". "José me decía: ¿tú crees, Edmundo, que es normal que esté esta casa vacía y yo me tenga que ir...?"., ha declarado el cómico sobre una de las conversaciones con José María. Según Edmundo es por este motivo por el que "el hijo de Carmen estuvo un tiempo enfadado con Teresa pero sabía que no era culpa de ella".

Como era de esperar, Carmen Borrego, nada más enterarse de la exclusiva de Bigote Arrocet en la tarde ayer, entró en directo en "TardeAR" para defender a su hijo y anunciar que tomará medidas legales contra cualquier persona que difame a María Teresa, fallecida en septiembre de 2023. "Quien ha conocido a mi madre durante muchos años sabe que mi madre no ha echado ni a un empleado. Ya está bien de difamar. Mi hermana y yo tenemos los derechos de mi madre y serán denunciados todos aquellos que la difamen. No tengo nada más que decir", sentenció la televisiva antes de colgar la llamada.

Tras esto, José María Almoguera, protagonista de esta historia, decidió romper su silencio después de semanas sin dar declaraciones a la prensa. Por primera vez, parece ser que madre e hijo están de acuerdo en algo y, con una sonrisa, el joven ha sido muy tajante sobre la entrevista de Bigote Arrocet. "Que digan lo que quieran", ha declarado el sobrino de Terelu, sin ningún atisbo de preocupación. ¿Se unirá todo el clan Campos contra el humorista y se producirá un acercamiento tras la exclusiva?