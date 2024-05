La triunfal reencarnación de «Sálvame»

Todavía dolorida por su reciente operación de espalda, Lydia Lozano me atendía este miércoles mientras se dirigía en taxi al plató de «Ni que fuéramos Shhh», el nuevo formato de Los Fabricantes que ha retomado el espíritu de «Sálvame». Las instalaciones se encuentran pegadas a las de Mediaset y para ella es difícil no recrearse en los recuerdos de tantos años cotizados en esas paredes: «Estoy pasando por Telecinco y tengo que cerrar los ojos, porque cada vez que paso veo a alguien que conozco y me tengo que bajar todos los días a saludar».

Le digo que a lo mejor son otros los que tienen que cerrar los ojos para no desmoronarse ante los índices de audiencia que se alejan mucho del éxito cosechado en «Ni que fuéramos Shhh» solo una semana después de su estreno, y en lugar de recrearse, la periodista señala que ella y sus compañeros «nos estamos buscando las habichuelas como podemos». De forma casi premonitoria, recalca que solo se trata de «un proyecto de laboratorio» y me hace llegar su esperanza de que «alguien levante la mano y diga ‘‘lo quiero para mí’’. Sea lo que sea, un canal de Internet o una cadena de televisión».

Menos de 24 horas después, se confirma que Lozano, Patiño, Matamoros y compañía regresan a la pequeña pantalla de la mano de Ten TV, aunque el programa seguirá emitiéndose también en las plataformas digitales en las que nació. La cadena se limita a recoger la señal y llevarla a los televisores, un modelo que permite a los colaboradores conservar esa libertad que les proporciona no supeditarse ante los códigos de ningún grupo audiovisual.

El espíritu de “Sálvame” presente en “Ni que fuéramos”: polémicas y pullas a Ana Rosa Quintana CanalQuickie

«Yo creo que ese ha sido el secreto de nuestro éxito tan inmediato. Podemos hablar de cualquier programa. Cuando estábamos en Mediaset, como si hubiéramos estado en cualquier otro grupo, no podíamos ni cuestionar a la competencia porque no interesaba. Entre bomberos no se pisan la manguera», añade Kiko Matamoros.

De hecho, el tertuliano ya ha puesto en entredicho a la cúpula y organización de formatos en los que antaño trabajó, como «Supervivientes», y asegura que, de momento, no se ha llevado ningún tirón de orejas. «He coincidido con un directivo de Telecinco estos días, y lo único que hubo fueron risas y bromas. Hombre, no sé cómo habrán sentado algunos comentarios a determinados presentadores o en ciertas instancias, pero entre los que hemos sido compañeros no hay ningún problema. Todo lo contrario. Entendemos todos el trabajo de todos».

Es más, a Lozano le consta que en su antigua cadena hay algún desertor que cada tarde sintoniza con «Ni que fuéramos Shhh» a espaldas de los altos mandos: «No voy a dar nombres, pero muchos compañeros me han dicho que están en su puesto de trabajo con los auriculares puestos». Un éxito arrollador que la tertuliana también percibe a pie de calle: «En la carnicería, en la frutería... Todo el mundo me dice que está deseando llegar a casa para vernos con una copa de vino».