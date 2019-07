Y se armó el Belén... Esteban

Si hace unos días todo era buen rollo en la boda de Belén Esteban, un comentario discordante de Mila Ximénez sobre su exclusiva, ha hecho que se arme el Belén de nuevo. Todo empezó cuando la colaboradora manifestó que se sintió agobiada por la insistencia de los autores de la exclusiva en hacer fotos incluso durante la cena y que se había dado cuenta de que “no soy una persona de confianza de Belén Esteban. A mí, no me dijo que había una exclusiva con una revista”

Un comentario sin mayor importancia que provocó el enfado de Belén, incapaz de admitir la más mínima crítica de sus invitados. Y, según Mila, sus palabras le “han pasado factura y han tenido consecuencias”. Por ese motivo, y para evitar nuevos conflictos con la colaboradora mejor pagada de la televisión, Mila decidió no participar en la entrevista post boda de Belén en Sálvame Deluxe. Pero a pesar de ello, esta semana Mila ahondaba en la polémica asegurando que “en el tsunami que provoca Belén, ella es la única que sale beneficiada. Se lleva por delante a mucha gente excepto a ella, el resto salimos perjudicados” porque “quien no sigue el ejército de defensores de Belén Esteban” acaba mal. Mila iba más allá y ponía el dedo en la llaga en una cuestión que siempre ha provocado la curiosidad de propios y a ajenos: ¿por qué Belén Esteban, a diferencia del resto de compañeros, es intocable? ¿Está especialmente protegida por la cúpula o le tienen terror sus compañeros?

Belén Esteban: intocable y temible. ¿Cómo es la relación entre “la princesa y su corte”?

Las palabras de Mila insinuando el temor que todos tienen a la de San Blas dejan ver la autocensura que, algunos de ellos, se imponen para evitar problemas con la de San Blas y sobre todo, con la “cúpula”, utilizando el término con el que el universo Sálvame se refiere a los directivos del programa y la cadena. Según Mila, "Belén Esteban como personaje no me produce libertad. Sus noticias nos arrastran a todos”.

Unas palabras que sorprenden viniendo de la incisiva ex de Santana, temida y respetada a partes iguales por sus compañeros y tras las que se esconde el recuerdo de su forzado exilio del programa hace años. Entonces, un comentario de Santana a Jorge Javier Vázquez, sobre la decadencia y el declive del reinado de Belén Esteban en televisión provocó la furibunda reacción de la “princesa”. Las consecuencias fueron inmediatas: la amistad de Jorge y Mila se rompió y se produjo el fulminante despido de Mila Ximénez en Telecinco.

Aunque las ex amigas íntimas se han mandado mensajes emplazándose a un encuentro en privado, finalmente se han visto las caras en directo en el plató de Sálvame.

Quizás por eso, cuando en la entrevista de Jorge Javier a la recién casada, la Esteban trató de implicar al presentador en la polémica, Mila estalló. Su habitual incontinencia verbal de la que Belén no salió bien parada y su también habitual marcha atrás, chocó contra una Belén que la despreció negándose a hablar con ella para aclarar el malentendido. El lunes pasado, y sin noticias de Belén, Mila se derrumbaba y entre lágrimas aseguraba estar cansada y sentirse más “sola en plató que en casa”.

Muy tocada reflexionaba sobre la conveniendia de retirarse de la televisión un tiempo o en caso de que no fuera posible mantener un improbable, dado su fuerte carácter y su afición a los enfrentamientos, perfil bajo. La reacción de la recién casada, temida entre sus compañeros, se hizo esperar hasta el martes, fecha en que se reincorporaba al trabajo tras una breve luna de miel.

Ese día y mientras se cebaba la polémica entre las colaboradoras, Mila, afectada y desboradada, seguía manteniéndose en sus trece, asegurando que no se podía hablar con libertad de Belén Esteban. Desde la sala Vip, las caras y gestos de la princesa rebelaban su disgusto. Aunque es bien sabido el poder que tiene la “princesa del pueblo” con las altas esferas de Telecinco, la rubia ha tenido que asistir a un debate sin precedentes en “su” programa: Le tienen miedo a Belén sus compañeros? Mila tiraba la piedra obligando a los demás a posicionarse al asegurar que “aquí hay gente que no se atreve a decirle las cosas a Belén". En defensa de su princesa salía al quite María Patiño mientras el resto de compañeros, divididos entre las poderosas y temibles colaboradoras, preferían mantenerse en un segundo plano.

Por su parte, Belén Esteban ha preferido de momento, enterrar el hacha de guerra y ha abrazado a Mila diciendo “Yo te veo mal y no te voy a decir nada. Me preocupa más cómo te sientes que realmente lo que ha pasado”. La de San Blas considera que entre ellas queda una conversación pendiente porque ahora “no es el momento. Yo lo que tenga que hablar con Mila lo haré personalmente".