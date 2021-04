Guía para renovar el DNI: cómo hacerlo, dónde y cuándo, cómo pedir cita, cuánto cuesta...

El Documento Nacional de Identidad, más conocido como DNI, es un título público, oficial, personal e intransferible que cada persona tiene para acreditar su identidad y sus datos personales. Todos los españoles tienen derecho a tener un DNI y es obligatorio a partir de los 14 años para los residentes en España y para los de igual edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen a España por tiempo no inferior a seis meses. Además, es obligatorio llevarlo siempre con nosotros y mostrarlo cuando un agente policial lo requiera.

Además, el DNI permite a su titular obtener una identificación electrónica para poder firmar documentos de forma telemática. La firma electrónica realizada a través del Documento Nacional de Identidad tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica el mismo valor que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel.

Cada uno es responsable de su DNI, de vigilarlo, custodiarlo, mantenerlo en buen estado, consérvalo y tenerlo vigente. Sobre esto último, a veces ni nos damos cuenta de que el DNI está a punto de caducar (o incluso que está caducado) y ya no recordamos qué hay que hacer para renovarlo. Por lo tanto, aquí van unos sencillos consejos para saber cómo renovar tu DNI:

¿Cuándo caduca el DNI?

El periodo de validez del DNI dependerá de la edad que tenga el titular y contará desde la fecha de la expedición o de cada una de sus renovaciones en adelante. De este modo, tendrá una validez de dos años cuando el solicitante no haya cumplido los 5 años de edad, de cinco años cuando el titular haya cumplido los 5 años de edad y no haya alcanzado los 30 en el momento de la expedición o renovación, de diez años cuando el titular haya cumplido los 30 y no haya alcanzado los 70, y permanente cuando el titular haya cumplido los 70 años y para personas mayores de 30 años que acrediten la condición de gran inválido. Además, en algunos casos especiales, solo tendrá validez durante un año.

¿Cómo puedo saber la fecha de caducidad de mi DNI?

Todos los DNI llevan en el anverso una fecha de validez o fecha de caducidad. La fecha que este reflejada en ese apartado será la fecha a partir de la cual nuestro Documento Nacional de Identidad carecerá de validez. Por lo tanto, tendrás que renovarlo antes de la misma.

¿Cuándo se puede renovar el DNI?

Se podrá pedir citar para renovar en los seis meses previos a que venza la fecha de vigencia del DNI. O lo que es lo mismo, se deberá renovar dentro de los últimos 180 días de vigencia.

¿Cuánto tiempo puedes estar sin renovar el DNI?

No está permitido tener el Documento Nacional de Identidad caducado, tendrás que hacerlo antes de que se cumpla la fecha de caducidad. A partir de ese momento, dicho documento carecerá de validez.

¿Cómo pedir cita para renovar el DNI?

Para pedir, cita previa, hay que acceder a la página web www.citapreviadnie.es, acreditar nuestra identidad rellenando nuestros datos personales, elegir el trámite que se desee hacer (renovar el DNI o el Pasaporte), elegir una provincia y después podrá elegir la oficina y el horario que desee para realizar el trámite.

¿Cuánto dinero cuesta renovar el DNI?

Renovar el Documento Nacional de Identidad tiene un coste de 12 euros. También, se cobrará dicha cantidad en caso de extravío, sustracción, anticipo o deterioro. Cabe destacar que, si se acredita ser beneficiario o beneficiaria de la condición de familia numerosa, podrá renovar el DNI de forma gratuita. El dinero hay que llevarlo en efectivo a la oficina donde se realice el trámite o realizar el pago de forma telemática en la web para pedir citar previa para renovar el DNI.

¿Qué se necesita para renovar el DNI?

Hay que llevar una fotografía reciente en color del rostro del solicitante, tamaño 32x26 milímetros y el DNI anterior. En caso de que se vaya a cambiar el domicilio, hay que portar un certificado o volante de empadronamiento del Ayuntamiento donde el solicitante tenga su domicilio. Estos documentos no serán necesarios si el interesado autoriza al equipo de expedición a consultar los datos del domicilio mediante acceso al Sistema de Verificación de Datos de residencia.

¿Qué hago si me han robado el DNI?

En caso de extravío, sustracción, destrucción o deterioro, el titular deberá obtener un duplicado cuya validez será la misma que tenía el documento al que sustituye, salvo que este se halle dentro de los últimos 90 días de su vigencia, en cuyo caso se expedirá con los mismos requisitos y validez que si se tratase de una renovación.

En los casos de extravío y/o sustracción, el ciudadano deberá informar en el inicio de la expedición del duplicado si ya ha interpuesto denuncia sobre dicha circunstancia; si no lo hubiese realizado o no la llevase consigo en este acto, el funcionario de expedición cumplimentará con antelación a la expedición, denuncia administrativa del extravío o sustracción del DNI, independientemente de que el ciudadano, si lo estimase oportuno, pudiera ejercer su derecho de interponer denuncia con posterioridad, respecto a cualesquiera otros objetos extraviados o sustraídos, sin incluir el DNI.