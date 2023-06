Cómo hacer un sobre con una hoja de papel de forma sencilla y sin pegamento

En muchas ocasiones, necesitamos enviar una carta o guardar algún documento en un sobre pero no tenemos ninguno por casa porque no es un artículo de papelería que se use de manera habitual. Pero en lugar de acudir a una papelería o a una oficina de correos -con el trastorno que supone tener que salir de casa- siempre podemos tratar de utilizar algunos de los elementos que sí tenemos en casa y así evitarnos el paseo. En este caso, basta con una hoja de papel, de las que utilizamos para escribir, dibujar o con la que hacemos figuritas de papel mediante técnicas de origami.

Para cualquiera de los dos modelos de carta lo ideal es utilizar una hoja de tamaño A4, de 210 milímetros de ancho por 297 de alto.

Tanto si queremos sobre de carta como para el sobre americano hay que colocar el folio en horizontal, donde la parte más larga quede en la parte inferior y superior, formando un rectángulo de 297 milímetros de ancho por 210 milímetros de altura. Para la carta, hay que doblar el papel hacia arriba, de manera que la altura pase a ser de 105 milímetros, manteniendo los 210 de la base.

El siguiente paso es desdoblarlo y comprobar que que queda un pliegue en medio del rectángulo. Después hay que doblar la esquina superior derecha hasta el pliegue central y después hacer lo mismo con la esquina superior derecha.

Ahora, hay que doblar los bordes superior e inferior hacia el pliegue central dejando un borde de unos 2 centímetros y doblar el borde derecho hasta los dos triángulos formados anteriormente al doblar las esquinas superiores. Levantar el doblez del lado derecho para introducir el contenido del sobre, volver a doblar y pasar por encima los dos triángulos de las esquinas superiores. Pegar con cinta adhesiva los bordes de ambos lados y la solapa.

Para el sobre americano, lo primero es colocar el folio en horizontal, y doblar por la mitad, de tal forma que la base y la parte de arriba se queden en 148,5 milímetros y se mantengan los 210 de los otros dos lados. Una vez doblado, girar de nuevo el sobre para que los dos lados abiertos queden a izquierda y derecha. A continuación hay que pegarlos, a ser posible con cinta adhesiva o papel de celo, de modo que la única parte que quede abierta sea la de arriba. Doblar la parte superior hacia abajo, para formar la solapa, que deberá medir al menos dos centímetros para que después de pegarlo quede sitio para poner los datos del remitente si fuera necesario. Antes de cerrarlo, meter por la ranura el contenido que se necesite guardar, volver a guardar y pegar con cinta aislante o, si se prefiere, con pegamento, para que el contenido se mantenga a salvo hasta que el destinatario lo reciba.

Esta es sólo una forma sencilla y rápida de hacerlo. Si tienes tiempo y quieres algo más elaborado y más estético en ,los vídeos que hay sobre estas líneas puedes ver otras formas sencillo de hacerlos con técnicas de origami o algo menos elaborado pero usando las tijeras.