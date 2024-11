Esto son los 5 signos del zodíaco más peligrosos según el FBI

Hace algunos años, el diario americano The New Yorker hablaba sobre un estudio en el que se decía que el FBI ('Federal Bureau of Investigation'), el servicio de inteligencia de los Estados Unidos de América, categorizaba y clasificaba a los criminales en base a sus signos del zodíaco. A pesar que fue desacreditado, la periodista Reda Wigle sigue de cerca los casos de delitos, y saba una visión propia acerca de qué signos son los más propensos a cometer crímenes.

Lo primero es entender que existen cientos de tipos delictivos distintos, y no todos casan con los mismos arquetipos de la personalidad que encarnan los horóscopos. Nada tiene que ver un inteligente ladrón de guante blanco con un asesino psicópata o el típico pandillero que roba carteras en el metro. Existen muchas clases de de criminales, pero hay varios signos del horóscopo que encajan demasiado bien con comportamientos típicos de algunos de ellos.

Ladrón forzando puerta PIXABAY (S_Salow)

No quiere decir que no puedan existir por ejemplo algunos Piscis que acaben infringiendo la ley, a pesar de ser tan sensibles, pues al fin y al cabo cualquiera puede recurrir al crimen en ciertos momentos extremos. Mirando la historia de los grandes criminales, sin embargo, se puede ver cómo muchos de ellos se reunían alrededor de ciertas constelaciones concretas del horóscopo.

Cómo funciona el horóscopo zodiacal

El horóscopo es un método de predicción de sucesos futuros sobre la vida de una persona en base a la posición del Sol, la Luna y otros planetas y objetos del cosmos en el momento del nacimiento. Es un tipo de 'mancia' o disciplina de la adivinación, y se lleva practicando desde hace milenios, habiendo sido cultivada por distintas civilizaciones del mundo a lo largo de la historia.

Está basado en un mapa astral, una especie de carta en la que se reflejan los movimientos de todos los astros que nos rodean. El círculo que describen estos cuerpos se divide en doce partes iguales, de 30º cada una. Cada sección es representada por un animal distinto, y se le confieren diferentes atributos y rasgos de la personalidad.

Esto son los 5 signos del zodíaco más peligrosos según el FBI

Como demuestra la estadística, la mayor parte de las personas en el mundo no son criminales. Sin embargo, hay ciertos arquetipos de la personalidad encarnados en algunos signos del horóscopo y no en otros que les hacen ser más propensos a cometer delitos de alguna clase. Ya sea el egoísmo, la impulsividad o la falta de empatía, ciertas conductas favorecen una mentalidad con mayor facilidad para el crimen. Veamos ahora cuáles son.

1. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

Hay quien pensaría que la eterna calma de los Capricornio en cualquier situación les lleva a no ser sospechosos de delito. Para crímenes como hurtos con fuerza o agresiones esto obviamente parece ser así, pero la cosa cambia cuando pensamos en un 'ladrón de guante blanco'. Es decir, en delincuentes de gran inteligencia y capaces de fingir y 'aguantar el tipo', preparando un gran golpe con meses de antelación.

Previendo cada movimiento, estudiante en detalle todas las posibles complicaciones e implicándose a fondo para hacer un trabajo limpio. No sorprende saber que un gánster de la talla de Al Capone (17 de enero) es Capricornio, pues solo una persona tan metódica y paciente podía organizar así una banda criminal durante la dura época de la 'ley seca' en la década de 1920 en Estados Unidos.

Al Capone larazon

2. Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

El tipo de delito hacia el que tienden los Aries va mucho más en consonancia con delitos que sí conllevan violencia. Su enorme impulsividad, unida a su poca capacidad para medir los riesgos (incluso disfrutar del peligro), les hacen unos candidatos perfectos para los crímenes agresivos como el robo con fuerza o los atracos.

El ex jefe narcotraficante mexicano conocido como 'El Chapo' Guzmán es Aries (4 de abril), y su actividad delictiva siempre se ha caracterizado por un uso excesivo de la violencia. Por su ambición, llegó incluso a ser incluido como una de las personas más poderosas del mundo según Forbes.

3. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, los Sagitario suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

El perfil de un Sagitario, con esa tendencia a jugar al límite de lo permitido y su capacidad de buen trabajo, en algunas ocasiones les hace ir demasiado lejos y convertirse en grandes criminales. No por violencia directa, pero sí como figuras líderes o dictatoriales, utilizando al resto de personas como medios para alcanzar sus objetivos sin respetar los derechos.

No por nada Pablo Escobar (1 de diciembre), Joseph Stalin (18 de diciembre) y Billy 'El Niño' (23 noviembre) eran los tres Sagitarios, y tres de los criminales más famosos de la historia, que llevaron más hasta el extremo su voluntad de imponerse sobre el resto.

La franquicia Pablo Escobar larazon

4. Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

Hay dos principales grandes problemas muy característicos de los Tauro que les llevan al delito: el amor excesivo por lo material y que no saben dar su brazo a torcer. Son muy 'cabezotas' y, cuando han planeado llevar a cabo algo, no permiten que nadie les saque de sus términos. Todo esto les lleva a ser propensos a los fraudes fiscales o los crímenes relacionados con los delitos fiscales y monetarios.

Algunos de los criminales Tauro más famosos son Adolf Hitler (20 de abril), David Chapman (10 mayo) y Pol Pot (19 mayo). Son casos excepcionales, ya que los Tauro tienden más a una clase de crimen sin sangre, más relacionados con la avaricia o el egoísmo junto con la falta de control o empatía.

5. Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

Como tantas veces en la vida, de quien menos se sospecha acaba por convertirse en gran malvado. Los Cáncer, aunque muy centrados en la protección, cuando se les traiciona lo toman muy en serio. Esto les hace ser propensos a cometer crímenes de tipo emocional, normalmente después de haber sufrido una infidelidad o algún ataque personal de alguien cercano. Esa importancia que le dan a los suyos puede convertirse, a veces, en una arma de doble filo.

Entre los criminales más famosos que son Cáncer se encuentran asesinos como Ariel Castro (10 julio), el mafioso Paul Castellano (26 de junio). El instinto criminal de los Cáncer, que lo tienen aunque muy escondido, solo se suele manifestar cuando se sienten traicionados u ofendidos fuertemente por otra persona. Fuera del ámbito de la venganza o la envidia, no suelen verse involucrados en otra clase de crímenes.

NOTA: Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.