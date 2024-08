¿Qué animal marino eres según tu signo del zodíaco? Esto dice el horóscopo sobre tu guardián oceánico

El ser humano, desde los comienzos de la historia (y la prehistoria), ha buscado diferentes explicaciones alternativas para construirse una forma de entender el espacio misterioso y siempre nuevo que lo rodea.

Una de las formas para comprender y clasificar el mundo es a través de símbolos, objetos y seres cotidianos en los que condensar ideas más complejas, haciendo poesía de lo cotidiano y enriqueciendo la comprensión de la propia vida.

La astrología es una de tantas forma de ver y entender el mundo, y se puede compatibilizar con otras narrativas para explicar nuestras vidas de forma más rica y diferente. Si somos capaces de reducir experiencias y hechos del día a día a arquetipos o signos, podremos entonces otorgarle a cada signo zodiacal una representación que mejor encaje con él.

¿Qué animal marino eres según tu signo del zodíaco?

El horóscopo está asociado a todo tipo de seres, tanto terrestres, como marinos o voladores. Sin embargo, hoy trataremos de encajar a cada constelación bajo el arquetipo que representa un guardián o animal oceánico, dependiendo de la personalidad típica de cada uno de ellos.

Aries (21 de marzo al 19 de abril):

Si naciste bajo el signo de Aries, no te sorprenderá saber que esta costelación está gobernada por Marte, el dios grecorromano de la guerra. Aunque audaces y decididos, los Aries también pueden llegar a ser algo testarudos, siempre les cuesta dar su brazo a torcer.

No hay nada más agresivo y cabezón, precisamente, que un tiburón martillo. Encaja perfectamente con tu personalidad tozuda y confiada. Vigilas los océanos en busca de presas y acción, no podrías vivir sin un poco de sangre y conflicto.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo):

Este signo está protegido por Venus, la divinidad del amor, la belleza y la fertilidad. Los Tauro son personas de trato agradable a las que no les cuesta hacer amigos rápidamente. Aunque algo hedonistas, no dejan que las responsabilidades del día a día les quiten el disfrute de la vida.

Tauro encaja a la perfección con el arquetipo que representan los peces luna o 'Mola mola' (no es broma, es su nombre científico, en serio). Estos gigantes marinos han sido capaces de sobrevivir desde la época de los dinosaurios hasta nuestros días por su grandísima capacidad para reproducirse por miles. Sin embargo, son demasiado pacíficos y confiados, lo que les hace una presa fácil de los depredadores marinos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio):

Una costelación en la que rige Mercurio, un planeta pequeño, pero con mucho movimiento energético. Mercurio o Hermes es el dios grecolatino de los viajes, el comercio, pero también se le asocia con la inteligencia o la astucia. Los Géminis se caracterizan por cambios repentinos de humor y bajos niveles de atención, normalmente porque su cabeza está en ebullición constante de ideas.

A Géminis, sin embargo, le pega mucho más ser un salmón. Esta clase de peces nacen en aguas dulces y emigran hasta el mar, donde pasan casi toda su vida. Cuando sienten la necesidad de reproducirse, son capaces de nadar a contracorriente río arriba y poner los huevos en el mismo lugar donde nacieron. Es el pez más viajero de todos, siempre ocupado en alguna tarea de desplazarse de un sitio a otro.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio):

Esta costelación no está protegida por un planeta como tal, sino por el astro más influyente sobre la tierra y el mar, la Luna. Los Cáncer son personas intuitivas y muy emocionales, de lágrima fácil y muy preocupadas por proteger a los suyos. Quien tiene a un Cáncer al lado tiene un tesoro, y un amigo para toda la vida.

Como no podría ser de otra manera, los cáncer (no, no son un cangrejo), están custodiados por las ballenas orcas. Estos mamíferos marinos son tan fieles y cuidan tanto sus relaciones que cuando toman una pareja, quedan ligadas de por vida.

Leo (23 de julio al 22 de agosto):

Si a los Cáncer los rige la Luna, a los Leo les gobierna el astro complementario, el Sol. Como una estrella brillante, los Leo iluminan el camino a quienes les rodea, son líderes naturales y suelen acabar siendo el centro de atención sin pretenderlo.

Los Cáncer son aquel animal marino que siempre está presente en todas las casas y restaurantes, y que opaca la figura de otras especies, tanto en lo culinario como en lo predatorio. El guardián oceánico de los Cáncer es el atún, uno de los más veloces conocidos, y el que acapara la atención.

TE INTERESA: Estos son los cuatro signos del zodiaco que tienen un don para "cazar" a los mentirosos

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre):

Esta costelación comparte planeta principal con Géminis, porque también está bajo el yugo del inestable Mercurio. Los Virgo toman la parte más cerebral de su energía, siendo normalmente personas con un gran don de palabra y un gran sentido del humor, unos maestros del lenguaje.

A Virgo el animal marino que mejor le encaja es el delfín. Con una inteligencia superior, han llegado a desarrollar su propio lenguaje para comunicarse entre ellos. Tienen el cerebro tan desarrollado que incluso se les ha llegado a filmar "jugando" y practicando el ocio entre ellos, un signo de clara inteligencia.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre):

También muy fértil, la costelación de Libra está regida por Venus o Afrodita, tomando de éste astro la capacidad total para la diplomacia. Siempre son los que solucionan los conflictos en los grupos de amigos, y los primeros en poner la cara apaciguar las cosas.

Los Libra se podrán sentir más identificados con una mantarraya. No se meten con nadie, simplemente están ahí, planeando en el agua con sus cuerpos alienígenas y alimentándose de cangrejos y otros pequeños animales que encuentran.

Un ejemplar de mantarraya larazon

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre):

El planeta que guía a los Escorpio es Plutón, asociado en la cultura grecorromana con la deidad del inframundo, del más allá. Son personas espirituales y con gran capacidad de resiliencia, además, suelen sentir todo de manera exagerada: se enamoran locamente y sufren como nadie las penas.

El espíritu animal marino de los Escorpio es una rémora. Estos animales son capaces de vivir pegados a otros depredadores más grandes, sencillamente se quedan adheridos a su cuerpo y se alimentan de la comida que les va llegando residualmente. Son seres algo oscuros, por lo que normalmente se les ha asociado en algunas culturas asiáticas con el más allá.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre):

Los nacidos bajo este signo cuentan con la misericordia de Júpiter, el gran padre de los dioses. Por ello, los Sagitario suelen ser figuras inspiradoras en las que los demás ponen su confianza, además de mostrar una gran habilidad para cumplir con sus tareas.

El mayor parecido del mundo oceánico a un Sagitario sería un pulpo. Seres inteligentes capaces de llevar a cabo tareas complejas. Uno de ellos, el 'Pulpo Paul', incluso llegó a predecir la victoria de España en la Copa del Mundo de Fútbol masculino en 2010.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero):

Los Capricornio cuentan con la presencia de Saturno, la deidad de la agricultura y el tiempo. Los Capricornio se caracterizan por su infinita paciencia y su constancia, además de por su memoria de elefante.

El animal marino de Saturno es la langosta, un ser prácticamente inmortal si ningún otro depredador lo devora. Las langostas son capaces de vivir decenas y decenas de años, hasta que su caparazón es tan grande que les cuesta moverlo o mudarlo, y acaban esperando su lenta muerte por inanición en el fondo del océano.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero):

Los Acuario nacieron bajo la bendición del planeta Urano, dios del cielo y asociado muy frecuentemente con el aire y el talento. Por lo general, son personas muy etéreas, siempre de paso y siempre ocupadas. Aunque algo intensas, estarán allí cuando lo necesites realmente, y no habrá un confidente mejor.

Los Acuario, en cambio, encajan mucho mejor con todo lo que representa una tortuga. Las tortugas marinas, una vez que han dejado sus huevos a buen recaudo enterrados en la arena de la playa, vuelven al gigantesco océano, que recorren de arriba abajo en flujos migratorios de cientos de individuos.

TE INTERESA: ¿Este es tu signo del zodiaco? Si es así, en el mes de agosto encontrarás el amor

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo):

Esta costelación está bajo la influencia de Neptuno, el planeta azul atribuido al mar. Los Piscis son extremadamente sensibles, y se guían más por su intuición y sus emociones que por la razón.

Este probablemente sea el signo que más relación guarda con los mares y océanos, su lugar de protección sagrado. Piscis es como una medusa, que se deja llevar por la corriente y la intuición, y a ver a dónde le conduce la vida. Como estos seres gelatinosos, que están compuestos por un 95% de agua, los Piscis son frágiles y muy líquidos, van cambiando según se tengan que adaptar a casa situación.

NOTA:Este horóscopo se proporciona únicamente con fines de entretenimiento. La astrología no es una ciencia exacta y las predicciones deben tomarse como orientativas. Cada individuo es único y su vida puede no ajustarse a las descripciones generales proporcionadas.