Pelosi demuestra el compromiso de EE UU con el clima pese al negacionismo de Trump

Flanqueada por una delegación de catorce senadores y congresistas de Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha querido remarcar que su país sigue implicado en la lucha contra el cambio climático. Y tiene que hacer hincapié en ello, pues el presidente de EE UU, Donald Trump, ha iniciado el procedimiento para salir del Acuerdo de París de 2015. Es más, es el único país firmante que se ha retirado de ese tratado internacional que pretende luchar contra el cambio climático.

Asimismo, Trump no ha formado parte del grupo de jefes de Estado y de Gobierno que durante once días buscarán en Madrid nuevos compromisos ante la emergencia climática que sufre el planeta. En su lugar ha enviado a esta cumbre una delegación de poca relevancia institucional (liderada por una subsecretaria adjunta de Estado para Asuntos Científicos), por lo que Pelosi, que es la portavoz de la Cámara Baja y tercer cargo con más poder en EE UU, ha querido dotar a su visita de una trascendencia mayor, para que le quede claro al mundo que aún hay respaldo político estadounidense a una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos.

“Queremos enviar el mensaje de que la determinación del Congreso estadounidense para actuar contra el cambio climático es inquebrantable”, ha declarado Pelosi, acompañada por más de una docena de políticos demócratas que asentían. “Tenemos una responsabilidad moral para la transformación de las energías limpias y las tecnologías verdes, combatir las temperaturas extremas, la seguridad nacional”, ha expresado la portavoz, para quien el cambio climático es una cuestión de salud pública.

Pelosi ha admitido que lo han acordado por el futuro de sus hijos “tenemos el deber de cuidar el planeta”, y que los cambios cada vez son más profundos por lo que tienen que tomarse acciones, también en cuanto a justicia económica se refiere e incluyendo a los sectores de población más vulnerables al cambio climático. “Es una visión que todos compartimos, por lo que contad con nosotros”, ha querido subrayar Pelosi.

El senador demócrata Sheldon Whitehouse ha recordado que la América del progreso, de las energías limpias y verdes, la del legado que dejó el presidente Barack Obama “esa América volverá”. En opinión de este senador de Rhode Island, en Estados Unidos existe un amplio consenso a favor de la acción climática “a nivel estatal, en las ciudades, y también en las grandes empresas”. Aunque Whitehouse reconoció que el sector de los combustibles fósiles les ha bloqueado bastante.

Su meta es ser 100% renovables en 2050, “y hoy hemos aprendido que el objetivo de Naciones Unidas es muy similar”.

Al llegar el turno de preguntas, la primera ha sido obviamente sobre el proceso de “impeachment” contra Donald Trump. Pelosi ha evitado hablar del juicio político al presidente o el propio Trump no solo porque estaban en Madrid para tomar acciones contra el cambio climático sino porque “tengo reglas cuando estoy en el extranjero o cuando viajo: no hablo del presidente de manera negativa. Eso me lo guardo para casa”.

En opinión de la portavoz, “estamos aquí para hablar de manera positiva de nuestra agenda para salvar al planeta y las futuras generaciones. En el Congreso de EE UU están pasando muchas más cosas que la posibilidad de iniciar un impeachment contra el presidente”, ha querido zanjar Pelosi.

Tampoco entró en si Trump era parte de “ese puñado de negacionistas fanáticos” a los que se refirió el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su discurso de inauguración de esta mañana. “Se lo tienen que preguntar a Sánchez”. Pero sí dijo cómo abordarlos: “Con tres palabras: Ciencia, Ciencia y Ciencia. Y si me permiten una cuarta: Ciencia”.