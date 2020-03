“Trump, eres tonto”. El Estado Islámico se jactó de que no les había derrotado

El Estado Islámico (ISIS, Daesh) lanzó, por medio de su portavoz, Abu Hamza Al-Qurashi, un llamamiento a sus combatientes para que ataquen a los Estados Unidos, sus aliados y sus interese en el extranjero, como las sedes diplomáticas

A través de su brazo mediático Al-Furqan, el 27 de enero señaló que la banda yihadista subrayó que, a pesar de las declaraciones de presidentes estadounidenses consecutivos de había sido derrotada, había extendido sus actividades por todo el mundo.

Bajo el título “Los infieles desean extinguir la luz de Alá con sus continuas campañas militares y mediáticas", Hamza dijo que los infieles “han movilizado sus canales mediáticos y los turbantes del mal, los estudiosos de los tiranos y los campeones de la depravación, para lanzar las más viles faltas y acusaciones contra el Estado Islámico, distorsionan su verdadera naturaleza y su credo, y su yihad en defensa de la religión y la comunidad”.

"Le decimos a Estados Unidos y a sus sirvientes árabes y no árabes: Has estado tratando de luchar contra el Estado Islámico desde que se limitó a Irak; repetidamente declaraste que lo terminaste y te sorprendes cada vez que ves, después de todas sus declaraciones, la continuación de su actividad y los ataques de sus soldados ", amenazaba. "Oh tiranos de América y adoradores de la cruz ... ¿No te da vergüenza declarar, durante los últimos 15 años, que has acabado" ISIS?”. “Busque algo más para alegrarse que no sean sus afirmaciones de acabar con lo islámico Estado: Decimos el perro de Trump: los dos perros que gobernaron Estados Unidos antes que usted, Bush y Obama, también afirmaron y declararon que habían acabado con el Estado Islámico en numerosas ocasiones. ¿No te da vergüenza declarar, durante los últimos 15 años, que has acabado con los monoteístas? Tuguerra se limitó una vez a Irak; ahora, con la gracia de Alá, se ha extendido por todo el mundo, a Irak, Siria, Yemen y Sinaí , Libia, Somalia, Afganistán, Pakistán, India, Cáucaso, África occidental y central, Túnez y Argelia". "Si incluye en sus cálculos que logró ganar una batalla, y que los muyahidines se retiraron de ella, sepa que todo el asunto está en manos de Alá, que simplemente está probando a sus adoradores, para diferenciar a aquellos que son sinceros en su jihad de los insinceros”. "¡Oh, tonto ¡Oh, tú que presumiste a tu perro en los medios y lo honraste mientras te abstuviste de mencionar a tus soldados y su participación [en la operación para matar a Abu Bakr Al-Baghdadi] mueres en tu ira! los sueños y las esperanzas de acabar con ISIS no son más que una ilusión”.

Al dirigirse a los combatientes del Isis ,les animaba a vengar la muerte de Baghdadi: “les instó a redoblar sus esfuerzos y ataques contra los enemigos de ISIS: Le ordenamos que dupliquen la actividad y aumenten los ataques. Convierta la alegría de los infieles en funerales”.