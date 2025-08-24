Huyen de una pizzería sin pagar, la dueña las localiza y lucha de esta manera por su dinero

En la localidad de Civitanova Marche, en la costa italiana, dos turistas francesas disfrutaron de una cena compuesta por dos pizzas y varios spritz en la pizzería Ai due re. Pero al llegar el momento de pagar, abandonaron el local sin saldar la cuenta de 44 euros.

La dueña, Michela Malatini, revisó las cámaras de seguridad del establecimiento y logró identificarlas. Con esa información, publicó la foto de las mujeres en la página de Facebook del restaurante. Gracias a la red de difusión generada, obtuvo pistas sobre el paradero de las huéspedes, quienes se alojaban en un Bed & Breakfast en la zona de Fontespina.

A la mañana siguiente, la restauradora se presentó en el B&B, donde las encontró dormidas. Les mostró el video de las cámaras y, aunque guardaron silencio, accedieron a pagar sin protestar.

Para Michela, este episodio representa más que una cuestión monetaria, cuenta el portal FQ Magazine, es un principio: “Lo importante no son los 44 euros, sino que no nos tomen el pelo”, explicó, al tiempo que reveló que este tipo de incidentes no es aislado en su restaurante, y que, con ayuda de las redes sociales, logra resolver aproximadamente el 80% de estas situaciones.