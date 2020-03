Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia desde 1994, ha aconsejado estos días a sus compatriotas que deben laverse las manos, ir la sauna, tomar vodka y trabajar duro para combatir los posibles contagios por coronavirus.

Conocido en Occidente como el último “dictador” de Europa, la actitud de este mandatario bielorruso informando sobre estos consejos para protegerse de la pandemia sorprendió a propios y ajenos mientras su país afronta ya más de 50 casos de Covid-19. Además, Rusia decidió cerrar esta semana la frontera con Bielorrusia.

“Lávense las manos a menudo; desayunen, almuercen y cenen a una hora determinada”, indicó el presidente en una reunión del pasado 16 de marzo. Asimismo, Lukashenko añadió que, a pesar de que él no toma alcohol, asegura que el vodka no solo sirve para lavarse las manos, sino que también hay que ingerir unos 100 mililitros al día “para eliminar” este virus, aunque no en el trabajo”, puntualizó.

Por otro lado, Lukashenko aseguró que es recomendable acudir a una sauna dos o tres veces por semana prevenir el contagio. “Los chinos nos dijeron que el virus muere a partir de los 60°C”, argumentó.

Desafío al Covid-19 con el inicio de la liga de fútbol

La liga de fútbol arranca este jueves en el país. La Federación Bielorrusa de Fútbol explicó que esta decisión de iniciar el campeonato, según el calendario previsto, se adoptó tras una videoconferencia con la UEFA.

“Muchos campeonatos han sido suspendidos, pero nuestra temporada acaba de empezar, ya que jugamos según el sistema primavera-otoño. Esta semana disputamos la primera jornada”, explicó Alexandr Aleinik, jefe de prensa de la federación.

Además, los clubes aceptaron esta decisión y tienen previsto disputar sus partidos con público en las gradas, al menos, durante la primera jornada de liga.

Bielorrusia es un país sin litoral de Europa Oriental famoso por su arquitectura estalinista y grandes fortificaciones. En la capital moderna, Minsk, el monumental cuartel general de la KGB se alza sobre la Plaza de la Independencia, mientras que el Museo de la Gran Guerra Patriótica conmemora el rol del país en la Segunda Guerra Mundial.