La guerra por el liderazgo del BID

“Un juego de tronos” en el que EE UU tienen las de ganar, controlando el mayor banco de América y por ende los préstamos a sus vecinos del sur. Es por tanto “un bozal dorado” en manos del Imperio. Los gobiernos de 17 países del continente emitieron ayer un comunicado defendiendo que la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se desarrolle en la fecha prevista del 12 y 13 de septiembre.

“La fecha de la elección se fijó dentro del plazo requerido por el Reglamento del BID para la Elección del presidente del Banco, la cual fue adoptada por la Asamblea de Gobernadores”, señaló el texto. Y apuntó: “Instamos a todos los países miembros a cumplir, en el tiempo indicado y forma, con las resoluciones ya aprobadas por los Directores y Gobernadores”.

El comunicado difundido por la cancillería de Colombia explicó que esta declaración fue aprobada por “los gobiernos de Las Bahamas, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Venezuela, compartiendo la preocupación por la situación actual de la pandemia de la COVID-19 y su impacto en el deterioro sin precedentes de la actividad económica”.

El comunicado de este martes parece ser decisivo para el éxito del candidato de la Casa Blanca, Mauricio Claver-Carone. Además de los 17 países que firman la carta, el asesor de seguridad nacional de Donald Trump cuenta con los apoyos del Gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou y del canadiense Justin Trudeau.

La puja por la presidencia del organismo continental tiene de un lado a Claver-Carone, que cuenta ya con el respaldo suficiente de votos para ser electo. Pero del otro, Argentina, que impulsa la candidatura de Gustavo Béliz, amenaza junto a otros países con boicotear el quórum de la Asamblea y solicita que la elección se posponga hasta marzo de 2021, única posibilidad de que Claver-Carone no sea electo en septiembre.

El presidente colombiano, Iván Duque, confirmó ayer el respaldo de su Gobierno a Claver-Carone, así como a la fecha prevista para la elección. “Esa elección de septiembre, que debe realizarse para darle claridad a toda la región en un momento difícil y de incertidumbre, tiene que servir también para que la institución se siga fortaleciendo, siga llegando con mejores herramientas”, manifestó Duque.

Claver-Carone acusó a Argentina de liderar un intento de “secuestro” de las elecciones del BID. “Estamos viendo un esfuerzo minoritario liderado por Argentina para obstaculizar la elección porque no han podido o querido presentar una visión competitiva”, señaló el hombre de máxima confianza de Donald Trump.

En la misma línea que Argentina se han expresado países como México, Chile y Costa Rica, así como la Unión Europea (UE), que tiene como miembros del BID a algunos de sus países y cuyo alto representante de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, envió una misiva apoyando el retraso y lamentando el quiebre de la tradición.

En la misma línea que Borrell, ex jefes de Estado y de Gobierno pidieron ayer un aplazamiento de la elección a la presidenciadel Banco Interamericano de Desarrollo.

Entre los Miembros de World Leadership Alliance-Club de Madrid que han firmado una carta pidiendo el aplazamiento de las elecciones se encuentran el ex presidente del Gobierno español, Felipe González; la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla; el expresidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso y el ex primer ministro de Suecia, Carl Bildt; entre otros. Veintidós Miembros de World Leadership Alliance-Club de Madrid, todos ellos ex jefes de Estado y de Gobierno, han firmado una carta para pedir que las elecciones a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo se aplacen a marzo de 2021.

Está previsto que dicha elección se celebre el próximo día 12 de septiembre. “Las condiciones distan de ser favorables para el debate reflexivo y profundo que esta decisión requiere”, consideran los firmantes de la carta, muchos de ellos expresidentes de la región latinoamericana.

Los Miembros WLA-CdM que firman la carta aseguran que América Latina y el Caribe están atravesando “no solo un pico de contagios de COVID-19, también se encuentran en una acuciante recesión económica, la mayor de una región desarrollada”.

“Por esa razón”, consideran los firmantes, “proponemos posponer la elección hasta marzo de 2021, y, de forma parecida a lo ocurrido con la Organización Mundial del Comercio, se designe un presidente interino; y así dar a los estados miembros la oportunidad de tener una discusión profunda sobre el rol del Banco Interamericano de Desarrollo, su liderazgo, y la respuesta institucional apropiada a la recuperación de la crisis de la COVID-19”.

Pero aquí hay otro punto decisivo para la confianza de la Casa Blanca: Andrés Manuel López Obrador no estaría dispuesto a que México se sume a la jugada de negar el quórum para la votación, aunque después termine votando por la candidatura de Béliz. Así, Claver Carone sucedería al colombiano Luis Alberto Moreno y se convertiría en el primer presidente norteamericano del BID.