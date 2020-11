El Constitucional de Perú decide sobre la destitución de Vizcarra

El Tribunal Constitucional de Perú resolverá este lunes la demanda competencial que presentó el gobierno del expresidente Martín Vizcarra contra el Congreso de la República, que acabó con su destitución la pasada semana por incapacidad moral para ejercer el cargo. En esa reunión se analizará una demanda presentada a mediados de septiembre por el Ejecutivo que presidió Vizcarra, cuando el Congreso sometió a un primer juicio político al gobernante bajo el argumento de “incapacidad moral”, que finalmente fue rechazado.

Vizcarra fue enjuiciado el pasado lunes nuevamente y, finalmente, depuesto por el Congreso con el mismo argumento, basándose en testimonios que aún están siendo revisados por la Fiscalía que aseguran que recibió sobornos cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014.

Vizcarra no descartó volver a la presidencia. Durante una declaración tras la renuncia del presidente Manuel Merino, que le sustituyó el pasado martes, el ex mandatario dijo: “Merino ha dado un paso al costado. ¿Y por qué todo el pueblo reclamaba? No porque nos cae mal como persona. Lo que pasa es que estaba resquebrajando nuestra democracia. Sin democracia nuestro régimen es dictatorial”, comentó Vizcarra, quien añadió: “Ha salido un dictadorzuelo de palacio, no se trata de buscar otro que tenga mayo simpatía”, enfatizó el exmandatario a las afueras de su vivienda.

Según publica el diario El Comercio, el organismo tiene previsto hoy decidir si realizará la audiencia en la que escucharán a las partes (prevista inicialmente para el miércoles 18) o entran directo al debate del tema de fondo. Si se decide realizar la audiencia el miércoles, el debate y deliberación del caso sería el jueves.

El Constitucional tomó esta decisión tras los últimos acontecimientos políticos que llevaron a la convocatoria de marchas ciudadanas que dejaron como saldo al menos dos muertos. El alto tribunal que preside la magistrada Marianella Ledesma escuchará los informes orales de los procuradores del Ejecutivo y del Congreso, tras lo cual los miembros de tribunal podrán formular sus preguntas. Los abogados podrán intervenir en sus informes orales tras hacer una solicitud y coordinar con el organismo constitucional.

Ante las críticas que se han lanzado contra el TC por no haber resuelto la demanda del Ejecutivo antes del segundo juicio que afrontó Vizcarra, Ledesma ha asegurado que este proceso “está sujeto a plazos legales, que no se podían dejar de cumplir”.

Existe dentro de Perú un debate sobre si la decisión del Congreso de destituir a Vizcarra fue o no inconstitucional. Precisamente, el artículo 117 de la Constitución habla sobre la inmunidad presidencial y establece que el presidente solo puede ser acusado durante su período por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, impedir su reunión y funcionamiento, así como el de los organismos electorales.

Por tanto, para diversos analistas la destitución ha sido “inconstitucional”, ya que la incapacidad moral es imposible de probar objetivamente, como sostiene el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú Fernando Tuesta.