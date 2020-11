Las claves de la crisis política de Perú y por qué la gente protesta en la calle

Perú está viviendo una nueva crisis política y social que ha empujado a miles de personas a las calles tras la destitución del presidente Martín Vizcarra. Muchos consideran que ha habido un golpe de Estado contra las instituciones, después de que el Congreso aprobará con 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, despojar de su cargo a Vizcarra, a quien se le presentó una moción de censura por las acusaciones de corrupción que pesan sobre él.

¿Por qué fue destituido el presidente Martín Vizcarra?

Martín Vizcarra fue destituido tras someterse al segundo juicio político en el parlamento en su contra por incapacidad moral para ejercer el cargo. Votaron 105 congresistas a favor y 19 en contra. Vizcarra había sido acusado de recibir sobornos en 2014 cuando era gobernador regional en la concesión de obras públicas. Le sustituye Manuel Merino por ser presidente del Congreso, que fue impulsor de las dos mociones de censura contra Vizcarra. Ingeniero agrónomo de profesión y relacionado con el sector de la ganadería y la agricultura, se le considera un congresista de segundo nivel que ha acabado, sin embargo, en lo más alto.

¿Cuándo hay elecciones?

La próxima cita con las urnas será el próximo mes de abril. A Martín Vizcarra la faltaban por tanto ocho meses para completar su mandato. Es el cuarto presidente que ha tenido Perú en tres años sin ser elegido en las urnas. Vizcarra era vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski, que se vio obligado a renunciar en marzo de 2018 bajo acusaciones de corrupción por participar en la trama Odebrecht, el mayor caso de corrupción de América Latina hasta ahora. Kuczynski está en arresto domiciliario desde el año pasado.

¿Hay una pelea de derecha contra izquierda?

No, no se dirime una batalla ideológica en Perú ya que tanto Vizcarra como la mayoría parlamentaria son de centroderecha. Lo que ha habido es una pelea durante los dos años en la que Vizcarra ha estado en la presidencia contra el Congreso unicameral, donde no gozaba de mayoría. De hecho, el presidente disolvió el Congreso y convocó elecciones en enero de este año, del que salió un legislativo fragmentado.

¿Por qué protestan los peruanos?

Miles de personas han protagonizado esta semana grandes marcha en todo Perú en rechazo al gobierno de transición que preside el congresista Manuel Merino tras la destitución de Martín Vizcarra de la jefatura del Estado. Los ciudadanos creen que el nuevo gobernante “no ha sido elegido por el pueblo” y exigen una renovación de la clase política, tocada por la corrupción. De hecho, el Congreso de 130 parlamentarios tiene a 68 con procesos judiciales en curso.

Por qué han caído tantos ex presidentes en Perú

Parece una maldición, pero los últimos años al menos seis presidentes de Perú han sido encarcelados, acusado de corrupción o huida de la justicia. Alberto Fujimori En 2009 fue condenado a 25 años de prisión acusado de homicidio con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, tras ser hallado culpable intelectual de dos matanzas de un escuadrón del Ejército, así como por los secuestros del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, durante el autogolpe de 1992. Fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, debido a sus problemas de salud. Alejandro Toledo fue acusado de haber recibido 20 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para la adjudicación de la licitación de la carretera Interoceánica del Sur. Toledo se encuentra prófugo de la justicia y su paradero es desconocido. Alan García era sospechoso de haber recibido sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante su segundo mandato (2006-2011). Pese a su disposición de colaborar con la justicia, el ex mandatario se disparó en la cabeza y falleció a las pocas horas. Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron acusados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir tras recibir tres millones de dólares para la campaña del Partido Nacionalista por la presidencia en 2011. Pedro Pablo Kuczynski está acusado de haber recibido dinero de la constructora brasileña a través de la firma Westfield Capital, empresa que se dedica a la asesoría de banca de inversión y que era de su propiedad. En 2018 fue reemplazado por su vicepresidente Martín Vizcarra y cumple arresto domiciliario.

¿Cómo ha azotado la covid a Perú?

Con casi un millón de contagiados con el virus y más de 35.000 fallecidos, Perú es el país con más muertes per cápita por coronavirus del mundo. La nación se encuentra sumida en una grave crisis económica que le llevó a retroceder un 30% de su PIB el pasado agosto, convirtiéndose así en una de las economías más castigadas del mundo.