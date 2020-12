Quién es el eurodiputado húngaro que ha participado en la orgía de Bruselas

Todo ocurrió el viernes. Una orgía, en un bar de Bruselas, en plena segunda ola del coronavirus, y en una Bruselas confinada y bajo fuertes restricciones por la covid-19. Lo que más llamó la atención a la Policía es que este comportamiento irresponsable no fue protagonizado por unos adolescentes, sino por 25 hombres, entre los que había diplomáticos y un eurodiputado.

Los medios belgas han difundido hoy el escándalo, pero no había trascendido la identidad del europarlamentario, pues los agentes y la Prensa local no informaron del nombre. Pero hace unas horas, el eurodiputado Jozsef Szajer, del partido ultraconservador Fidesz del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, ha confesado haber estado el viernes pasado en una orgía en un bar de Bruselas donde 25 hombres fueron multados por no respetar las restricciones sociales de la pandemia.

“Estaba presente. Cuando la Policía me preguntó mi identidad, como no tenía conmigo mi documentación, declaré que era un miembro del Parlamento Europeo”, escribió Szájer en un comunicado recogido por la agencia EFE.

Según el relato del diario francófono “La Derniére Heure” y el flamenco “Het Laatste Nieuws”, la policía puso fin el viernes pasado a una orgía en la que participaban 25 hombres en un bar del centro de la ciudad en el que también encontraron drogas y alcohol.

En la fiesta sexual, según la prensa belga, había un eurodiputado y varios diplomáticos, cuya identidad o nacionalidad no ha trascendido.

Todos los presentes fueron multados por no respetar la normativa anti-coronavirus, pues en Bélgica hace más de un mes que impera un toque de queda nocturno, están limitados los contactos sociales y los bares y restaurantes están cerrados.

“Interrumpimos un gang bang”, dijo una fuente policial al periódico “Dérniere Heure” en relación con la fiesta sexual, que tuvo lugar en un bar del centro de la capital belga, cerca de una comisaría.

Intentó escabullirse

Según ese diario, el político ultranacionalista habría intentado escapar por una cañería al percatarse de la llegada de las fuerzas del orden y al ser capturado intentó hacer valer su inmunidad parlamentaria.

“No usé drogas. Ofrecí a la Policía que me hicieran un test inmediatamente y no lo hicieron. Según la Policía, encontraron una pastilla de éxtasis, pero no es mía y no sé quién o cómo la colocó”, agrega Szajer en un comunicado redactado en un inglés algo rudimentario y difundido en la página web de su partido.

Casado con una jueza del Tribunal Constitucional húngaro

El político conservador húngaro, de 59 años y casado con una jueza del Tribunal Constitucional de Hungría, Tunde Hando, con quien tiene una hija, había dimitido repentinamente el fin de semana como diputado europeo, antes de que la noticia trascendiera a la prensa, aunque su renuncia será efectiva el 31 de diciembre.

“Lamento profundamente haber violado las restricciones del covid. Fue irresponsable por mi parte. Estoy dispuesto a asumir la multa que conlleve”, agrega Szájer, quien añade que con su dimisión el domingo “marcó las conclusiones políticas y personales” del asunto.

El todavía eurodiputado y miembro de la comisión parlamentaria de Asuntos Jurídicos pidió perdón a su familia, a sus colegas y a sus votantes.

Fundador de Fidesz

“Este paso en falso es estrictamente personal y soy el único responsable por ello. Pido a todos que no se extienda a mi país o a mi comunidad política”, agregó Szajer, uno de los fundadores del Fidesz de Orban.

Tras entrar en política en 1992 con Fidesz y haber ocupado el puesto de líder parlamentario del partido, entre otros, el político y jurista ejerció como eurodiputado desde 2004, siembre dentro del grupo del Partido Popular Europeo.

Se da la circunstancia de que el Gobierno de Hungría es blanco habitual de las críticas de los activistas LGTBI+ al considerarlo homófobo.

Actualmente, Hungría y Polonia han bloqueado la aprobación del presupuesto comunitario para los años 2021-2027 y el paquete de recuperación poscovid, con un volumen total de 1,8 billones de euros, tras ligarse la percepción de fondos al respeto del Estado de derecho.