Diez años después de las protestas de los indignados de España

El 15 de mayo de 2011 unos 20.000 españoles de clase media, en su mayoría jóvenes, ocuparon la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, indignados por la austeridad y la prepotencia de políticos y banqueros. Organizado a través de las redes sociales y llamándose a sí mismos los indignados era un nuevo tipo de movimiento de protesta, uno que rápidamente sería copiado en otros lugares, notablemente por Occupy Wall Street y Occupy London a finales de ese año.

Los indignados sacudieron España hasta la médula, gozando inicialmente de un amplio apoyo público. En tres años ayudaron a generar dos nuevos partidos políticos nacionales, Podemos en la izquierda y Ciudadanos en el centro-derecha. En 2015, estos partidos obtuvieron el 34% de los votos entre los dos. Se fragmentó un sistema político estable basado durante mucho tiempo en los socialistas y el conservador Partido Popular (PP). El resultado ha sido cuatro elecciones generales en los últimos seis años, ninguna de las cuales ha producido un gobierno de mayoría.

Una década después, España es en muchos sentidos un país diferente. El legado de los indignados es palpable, pero está lejos de ser sencillo. “El 15 de mayo fue un gran estallido de indignación”, dice Carolina Bescansa, socióloga que participó y fue una de las fundadoras de Podemos. “El consenso estaba en lo que no queríamos. No queríamos más recortes, no queríamos corrupción y no queríamos esa forma de hacer política a espaldas de los ciudadanos “.

En los dos primeros puntos, el movimiento logró cambios. A diferencia de la política durante la recesión de 2008-12, el gobierno de España ha gastado mucho para proteger los ingresos de los hogares durante la pandemia, en parte gracias a políticas más acomodaticias del Banco Central Europeo y la Comisión Europea. “La corrupción todavía existe, pero ya no hay impunidad”, dice la Sra. Bescansa. Decenas de políticos y banqueros han sido encarcelados durante la última década. Los bancos tratan mejor a las personas con hipotecas. Los indignados también presagiaron un cambio generacional, ya que nuevos líderes políticos surgieron a través de la introducción de las primarias del partido. A los 49 años, Pedro Sánchez, primer ministro socialista desde 2018, es el más mayor de los líderes nacionales.

Pero en otros aspectos, rehacer la política española ha resultado difícil de alcanzar. El año pasado, Podemos entró en el gobierno como socio menor de los socialistas en el primer gobierno de coalición de España desde la década de 1930. Pero el propio Podemos ha cambiado. Comenzó como un amplio grupo populista de izquierda, con algunas similitudes con el Movimiento Cinco Estrellas de Italia. En 2015, su líder, Pablo Iglesias, esperaba desplazar a los socialistas, tal como lo hizo Syriza, otro partido insurgente, en Grecia. Podemos alcanzó su punto máximo en 2016 cuando ganó el 21% de los votos. Ha ido decayendo desde entonces, ya que Iglesias dejó de lado sin miramientos a sus compañeros de filas e imitó al Partido Comunista, con el que se alió. Renunció como viceprimer ministro para presentarse a las elecciones regionales de Madrid el 4 de mayo, pero le fue mal. Luego anunció su renuncia a la política.

Se desperdiciaron las mejores posibilidades de renovación. En 2016, los socialistas y Ciudadanos, con 130 de los 350 escaños parlamentarios entre ellos, acordaron un programa de reformas políticas y económicas, pero se vieron frustrados cuando otros se negaron a dejarlos gobernar. Unas elecciones en abril de 2019 les dio a los dos una mayoría combinada de 180 escaños. Pero Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, había dirigido a su partido hacia la derecha y se propuso desplazar al PP. También fracasó. Sánchez no mostró interés en cortejarlo. Para entonces los dos “se odiaban”, escribe Ramón González Férriz en un libro sobre por qué falló la regeneración.

“La oportunidad de reforma ya no está sobre la mesa”, dice Pablo Simón de la Universidad Carlos III de Madrid. “Ahora hay una lógica diferente, de polarización”. Esa dinámica funcionó cuando Sánchez, con la ayuda de los nacionalistas catalanes y vascos, así como de Podemos, derrocó a un gobierno del PP con una moción de censura por corrupción en 2018. Se intensificó con el surgimiento de otro nuevo partido, Vox, inicialmente como respuesta a la amenaza del separatismo catalán.

La polarización alcanzó un nuevo mínimo en una desagradable campaña para las recientes elecciones anticipadas del 4 de mayo en Madrid, que incluyó amenazas de muerte, enviadas por correo con balas, contra seis políticos, comenzando por Iglesias. Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional del PP, hizo campaña contra Sánchez, en lugar de contra sus rivales locales, bajo la bandera de la “libertad”, para mantener los impuestos bajos y los bares abiertos a pesar de la pandemia. Este mensaje y su manera espontánea resonaron mucho más entre los madrileños, cansados de los encierros, que la acalorada afirmación de Iglesias de estar luchando contra el “fascismo”. La Sra. Díaz Ayuso duplicó el voto del PP y se acercó a la mayoría absoluta de escaños. Los socialistas sufrieron una dura derrota y fueron superados por Más Madrid, un partido regional de disidentes de Podemos expulsados por Iglesias. Vox no logró ganar mucho. Ciudadanos perdió todos sus escaños en la asamblea regional, un fracaso que podría resultar terminal.

De alguna manera, este resultado apunta a la resistencia del antiguo sistema bipartidista, aunque siga herido. Sufre de “dos partidos muy disruptivos en los extremos” en Vox y Podemos, advierte González. La partida de Iglesias, como la de Rivera el año pasado, subrayó su fracaso a la hora de forjar una “nueva política”. Una década después, los políticos parecen igual de desconectados de los votantes. Pero la ira de los ciudadanos ha dado paso a la desilusión, agravada por la destrucción de vidas y medios de subsistencia provocada por la pandemia. Cinco años de vigoroso crecimiento económico entre 2014 y 2019 no lograron restaurar la confianza de los españoles en sus políticos y sus instituciones, una de las más bajas de cualquier país de la Unión Europea. Los indignados rompieron más de lo que lograron construir.

