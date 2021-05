Un misterioso grupo criminal llamado DarkSide (el lado oscuro) ha puesto en vilo a la sociedad y al gobierno de Estados Unidos después de un gran robo de datos que ha paralizado un oleoducto vital para la costa este del país, ya que por sus tuberías pasa el 45 por ciento del transporte de combustible en esta parte del país. Este robo de más de cien gigabytes de datos supone el mayor ataque informático a una infraestructura en la historia de Estados Unidos.

La empresa objeto del ataque se llama Colonial y está ubicada en el estado de Georgia. Como consecuencia del incidente se vio obligada a suspender sus operaciones en los 8.850 kilómetros de oleoductos que gestiona, lo que afecta al transporte de 2,5 millones de barriles de gasolina, diésel y combustible de aviación producidos en las refinerías del Golfo de México que surten de combustible a un tercio del país.

¿Quién está detrás del ciberataque?

En esta ocasión no son los rusos ni los chinos los que están detrás del ciberataque sino un grupo criminal que opera desde Europa del este. La empresa atacada, Colonial, no ha apuntado de momento al responsable del ataque, pero expertos en seguridad creen que el principal sospechoso es DarkSide, una banda de ciberladrones que ha protagonizado en los últimos meses hackeos de varias empresas. DarkSide cultiva una imagen de Robin Hood, roba a las grandes corporaciones y entrega una parte de lo que obtiene a la caridad, según han explicado a la agencia AP fuentes cercanas a la investigación. Este grupo ha “profesionalizado” una industria criminal que ha costado a varios países occidentales decenas de miles de millones de dólares en pérdidas en los últimos tres años. DarkSide afirma que no ataca hospitales ni hogares de ancianos, y que dona una parte de su dinero a organizaciones benéficas.

¿En qué consiste el robo?

Los ciberladrones entraron el jueves pasado en el sistema de la empresa Colonial, propietaria del oleoducto, y robaron más de 100 gygabites con datos de la compañía, una acción conocida como ramsonware. Esos datos ahora estarían guardados en servidores. La amenaza de los piratas es que si la empresa no paga un rescate comenzará a divulgarlos.

¿Qué es el ramsonware?

Es un tipo de malware que impide a los usuarios acceder a su sistema o a sus archivos personales y que exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo a ellos. Las primeras variantes de ransomware se crearon al final de la década de los 80, y el pago debía efectuarse por correo postal. Hoy en día los creadores de ransomware piden que el pago se efectúe mediante criptomonedas o tarjetas de crédito. La ofensiva contra el oleoducto Colonial es uno de los mayores ataques de “ransomware” que se han hecho públicos en Estados Unidos.

¿Cuánto dinero piden por el rescate?

La empresa Colonial no ha ofrecido detalles sobre cuánto tiempo estarán cerrados los oleoductos y tampoco ha revelado cuánto dinero están pidiendo los piratas informáticos para liberar sus ordenadores. Según la empresa de ciberseguridad Coveware, el año pasado, las víctimas de “ransomware” tuvieron que pagar una media de 310.000 dólares para desbloquear sus sistemas informáticos.

¿Afectará al precio de los combustibles de EEUU?

Los expertos creen que es poco probable que los precios de la gasolina se vean afectados si el gasoducto vuelve a la normalidad en los próximos días, pero añaden que este incidente debería servir como una llamada de atención a las empresas sobre las vulnerabilidades a las que se enfrentan. De momento, la gasolina ha subido un 3% en el mercado de futuros.

¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno de Biden?

El Gobierno de Estados Unidos ha decidido eliminar las restricciones al transporte por carretera de gasolina y otros líquidos inflamables derivados del petróleo tras el incidente. Varias agencias de inteligencia están trabajando para lograr de recuperar los datos robados. Colonial, la empresa dueña del oleoducto, está en contacto con las fuerzas del orden y otras agencias federales, incluido el Departamento de Energía, que se ha puesto al frente de la operación. El domingo, Colonial Pipeline dijo que está desarrollando un plan de “reinicio del sistema”. “Desafortunadamente, este tipo de ataques se están volviendo más frecuentes”, dijo la secretaria de Comercio, Gina Raimondo.

¿Cuáles son los objetivos de los ciberdelincuentes?

Los expertos en seguridad sostienen que las empresas de servicios eléctricos y de agua y las empresas de energía y transporte, son las más deseadas por los ciberdelincuentes. Y alertaron que de que no invertir en actualizar su seguridad habría riesgo de catástrofe. Ed Amoroso, director ejecutivo de TAG Cyber, señala que los atacantes en este caso solo están motivados por el dinero y no por objetivos geopolíticos.

¿Cuáles son los antecedentes?

Los ciberguerreros rusos, por ejemplo, paralizaron la red eléctrica en Ucrania durante los inviernos de 2015 y 2016. Los intentos de ciberextorsión en Estados Unidos se han convertido en una fuente de muertes en el último año, con ataques que obligaron a retrasar el tratamiento de cáncer en los hospitales, interrumpieron la escolarización y paralizaron a la policía y los gobiernos de las ciudades.