Un posible caso de inquiokupas acaba de la peor manera: con el casero tomándose la justicia por su cuenta atacándoles con cuchillos y bates

Un violento episodio ha sacudido la tranquilidad de una vivienda en Montreuil, en Francia, durante la madrugada del pasado viernes. Un grupo armado ha sembrado el pánico entre los residentes, dejando tras de sí un rastro de violencia y terror. La agresión ha ocurrido cerca de la 1:00 de la mañana en la rue de Vitry, con un ataque premeditado que ha revelado un nivel de brutalidad estremecedor.

El incidente ha sido protagonizado por seis hombres encapuchados que irrumpieron en el inmueble con una arsenal intimidante: palos, bates de béisbol, flashballs y cuchillos. Su estrategia habría incluido una táctica psicológica de intimidación, presentándose falsamente como "policías" mientras mostraban marcas de balas de pintura.

Los daños han sido significativos: trazas de sangre manchaban las paredes, bolas de pintura cubrían el suelo, y dos residentes que han resultado gravemente heridos. Uno de ellos fue trasladado al hospital de Saint-Mandé con una lesión craneal, mientras el otro recibió atención en Montreuil, saliendo con cuatro grapas en el cuero cabelludo y un nudo en la rodilla.

Varios inquilinos llevaban hasta cinco meses sin pagar

Las investigaciones preliminares sugieren que el conflicto podría tener raíces en un diferendo locativo. Los inquilinos llevan cinco meses sin pagar el alquiler, generando tensiones con el propietario que podrían haber desencadenado este violento desenlace. Adicionalmente, y de acuerdo con lo manifestado por uno de los hombres heridos, el impago se ha debido a la duda que se ha sembrado en los inquilinos en torno a la legitimidad del propietario, lo cual permanece bajo investigación sin que haya sido confirmado por las autoridades.

El parquet de Bobigny ha asumido la investigación por violencia armada en reunión, sin detenciones hasta el momento. Este hecho ha motivado un llamado a reforzar la seguridad y la colaboración comunitaria a causa de que Montreuil, una ciudad periférica de París marcada por desigualdades sociales, ha sido nuevamente escenario de un episodio que refleja la compleja realidad de sus barrios. La rue de Vitry, tradicionalmente no considerada una zona de alta criminalidad, ha mostrado su vulnerabilidad ante la violencia urbana.

Los residentes expresan un creciente sentimiento de miedo e inseguridad. Las autoridades locales alientan a la comunidad a colaborar, compartiendo testimonios que permitan esclarecer los hechos y prevenir futuros incidentes.