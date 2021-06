Un hombre dispara a otro en el Bronx en presencia de dos niños

Un vídeo perturbador captura un tiroteo descarado en el Bronx (Nueva York), que muestra el momento en que un hombre armado abre fuego contra otro hombre a corta distancia. Un pistolero parece tender una emboscada a su objetivo en medio de una calle de Mount Eden, y dos niños inocentes quedan atrapados en la conmoción.

El vídeo muestra a un hombre vestido de rojo corriendo por su vida por la acera. Los transeúntes aterrorizados se agachan para cubrirse, y el hombre derriba a dos niños pequeños en su lugar. Un tirador enmascarado aparece de repente, disparando a su objetivo a corta distancia.

“Todo el mundo se estaba agachando, pero cuando miré hacia abajo, vi a los dos niños en el suelo y luego todo se volvió loco”, asegura la testigo Mary González a la cadena CBS.

González salía de su apartamento alrededor de las 6:45 pm del jueves en Sheridan Avenue cerca de East 172nd Street en el Bronx cuando escuchó los disparos. “Eran ruidosos”, dijo. “Como ocho [tiros] ... Uno tras otro, uno tras otro”.

Fuentes policiales dicen que el pistolero se presentó al tiroteo en la parte trasera de un scooter. Los investigadores creen que el tirador buscó intencionalmente a la víctima.

Una vez que sonaron los disparos, la víctima se precipitó por la calle y chocó contra los niños, un hermano y una hermana, que se encontraban en el área. Luego, la víctima pareció usarlos como escudo humano. En el vídeo, se puede ver a la niña de 10 años abrazando a su hermano de 5 años, todo mientras el pistolero sigue disparando.

“Pow, pow, pow, pow, simplemente siguió adelante”, declara la vecina Jasmine Ortiz a Ali Bauman de CBS2. Ortiz protegió instintivamente a sus propios hijos cuando escuchó los disparos desde su apartamento. “Estaba en casa y escuché los disparos, así que me tiré al suelo con mis hijos”, cuenta

Nelda Hock y su esposo, Wilson Sabino, han vivido en el vecindario durante más de 40 años. “Eso es algo cobarde, sí, mucho”, dijo Hock. Ahora están en estado de shock. “Estaba loco. Le dije: ‘Sabes, son niños pequeños’. Vas a tener algo con alguien, hazlo cuando no haya niños alrededor “, dijo Hock.

La Policía informó de que la víctima recibió un disparo en la espalda y en ambas piernas. Se dirigió por su cuenta al hospital y se espera que sobreviva. Fuentes policiales aseguran que la víctima tiene cuatro antecedentes, incluido un arresto por disparar un arma en público en 2015. También está vinculado a dos pandillas callejeras.

Mientras tanto, el hermano y la hermana, que no están relacionados con la víctima de ninguna manera, no sufrieron daños.

Doble de tiroteos en dos años

La Policía ahora está buscando al sospechoso y al conductor del scooter. Los vecinos reclaman que es necesario hacer más para combatir la violencia.

“Es triste porque en el verano hay niños jugando. Hay personas mayores sentadas afuera. No tienen la oportunidad de levantarse y correr, Dios no lo quiera, así que es un poco aterrador para otras personas que no están acostumbradas a esto “, explica González. “Siempre hay problemas en este bloque. No sé quiénes son las personas “, dijo Ortiz.

Los tiroteos aumentaron un 64,2% en toda la ciudad en comparación con esta época del año pasado y casi se han duplicado desde hace dos años. Fuente policiales explican que no tienen un motivo para este tiroteo, pero la Policía cree que podría estar relacionado con pandillas.