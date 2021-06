“El ‘frente republicano’ contra la ultraderecha ya no es una táctica favorecida por los principales partidos franceses”

El partido Macron, la República en Marcha (LREM), no gobierna ninguna región francesa. Su partido no existía en 2015, pero ahora las encuestas dicen que no ganarán en ninguna región. ¿Qué está en juego en las elecciones regionales de Francia? ¿Son estas elecciones un referéndum sobre el mandato de Macrons?

A menos de un año de las elecciones presidenciales, éstas son unas elecciones regionales y departamentales con intereses nacionales. Sirven, en primer lugar, como referéndum sobre la Presidencia de Macron; en segundo lugar, como barómetro del estado de ánimo del público francés en general sobre la salida de la crisis del coronavirus; y en tercer lugar, como una oportunidad para que algunos aspirantes a la Presidencia (como Xavier Bertrand en el norte de Hauts-de-France y Valérie Pécresse en la parisina Île-de-France) fortalezcan su base regional como plataforma de lanzamiento para una candidatura presidencial. El partido joven y todavía desarraigado de Macron no puede esperar ganar en ninguna región; su ambición más realista es mantener el equilibrio de poder en una o dos regiones. Los republicanos de centro-derecha y los socialistas, aunque muy debilitados a nivel nacional, controlan todas las regiones continentales. El desafío al que se enfrentan no proviene del partido de Macron, sino del Reagrupamiento Nacional (RN), de extrema derecha, que se ha beneficiado de una campaña centrada menos en cuestiones regionales como la infraestructura de transporte y las escuelas secundarias que en cuestiones nacionales, como la ley y el orden, la inmigración. y el lugar del islam en Francia.

La ultraderecha apunta a su primera presidencia regional. ¿En qué momento se encuentra la extrema derecha en Francia de cara a las elecciones presidenciales?

El partido de Marine Le Pen nunca ha llegado al poder en ninguna región, ni en ninguno de los departamentos más pequeños y numerosos. Ha gobernado solo una serie de ciudades. Estas elecciones ofrecen al partido la posibilidad de tomar el control de al menos una de las 12 regiones continentales de Francia. En las últimas elecciones de 2015, el partido de Le Pen ganó la primera vuelta en seis regiones antes de perder frente a la cooperación entre partidos en la decisiva segunda vuelta. Ese llamado “frente republicano” contra el FN ya no es una táctica favorecida por los principales partidos y puede dar al RN la oportunidad de ganar contra la oposición dividida, especialmente si la abstención entre los votantes principales es alta. Podría decirse que tal victoria es más probable en la región sur de Provenza-Alpes-Costa Azul. La victoria en cualquier región promovería la progresiva institucionalización de la RN y su cultivo de una nueva élite gobernante. También impulsaría el desafío presidencial de Le Pen el próximo año, ya que las encuestas predicen que ganará la primera ronda y se desempeñará mucho mejor en la segunda vuelta (nuevamente contra Macron, según las encuestas) que en la última contienda presidencial.

¿Puede decirnos algo sobre cómo los socialistas y la derecha tradicional están remodelando sus estrategias para mejorar su desempeño?

Los partidos tradicionales del gobierno aún tienen que recuperarse de las derrotas infligidas por Macron y su nuevo partido en 2017. Los socialistas ahora representan un partido minoritario dentro de una izquierda francesa críticamente fragmentada. Conservan bastiones en regiones, departamentos y pueblos, pero tienen un liderazgo nacional débil y un programa que no logra conectar con los votantes. Sin un candidato imponente, se enfrentan a la desastrosa perspectiva de volver a fracasar en la clasificación para la segunda vuelta presidencial. Los republicanos de centro-derecha también están en desorden, divididos entre los que se inclinan a cooperar con Macron y los que están más en sintonía con Le Pen. Al igual que los socialistas, carecen de un candidato presidencial obvio y luchan por definir su identidad dentro de un panorama político cambiado. Si un serio rival presidencial a frente a Macron y Le Pen va a emerger, es probable que sea de la derecha en lugar de la izquierda. Y la única certeza en medio de tanta incertidumbre es que tendrá que ser pronto.