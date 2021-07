Escalofriantes testimonios de ex militantes del Estado Islámico: “todo es mentira, te tratan como ovejas, las mujeres son mercancía”

“Todo era mentira. Nos utilizaban como ovejas. A las mujeres las utilizaban como mercancía. Era el infierno. Si no obedecías, te mataban. Lo real es que se cortaban cabezas, algo que sólo había visto en las películas”. Una comisión parlamentaria marroquí ha reunido los testimonios de retornados de Siria e Irak , que se afiliaron al Estado Islámico (Daesh, Isis) y se encontraron con que lo que les habían contado y prometido era una farsa.

El digital “Medias 24” ha publicado algunos de estos testimonios:

Mustafa Ghayat, detenido en Irak:

“Me uní a Siria en 2013 con mi esposa. Varias razones nos hicieron unirnos a Siria, incluida la pobreza. Hubo muchas tentaciones. Segunda razón: en 2013, hubo una conferencia en Egipto a la que asistieron casi 1.000 ulemas de todo el mundo, y dieron fatwas alentando a los musulmanes a unirse a Siria e Irak (…) Algunos amigos que ya estaban allí nos contaron la comodidad en la que vivían. Recibían un salario mensual y provisiones. Además del aspecto material, teníamos empatía por el pueblo sirio, sobre todo porque los medios de comunicación nos mostraban las masacres de niños y mujeres, que necesitaban nuestra ayuda. Así que me fui con mi esposa. Pero rápidamente me di cuenta del engaño . Todo lo que promovieron fue mentira . Entendí que estábamos trabajando para la agenda de países grandes que tienen intereses en esta región. Éramos “ovejas”. Varios grupos luchaban por esta tierra y todos querían controlarla. Temí la muerte por mi esposa y por mí, y decidí regresar a Marruecos.

Laila Al-Shaklati, esposa del anterior:

“Fui con mi esposo a Siria porque no tenía otra opción. La organización nos facilitó alojamiento. También me animaron a irme porque mi hermano ya estaba allí, al igual que mi primo. Al ir a Siria, pensé que podríamos ayudar a la gente. Pero lo que nos esperaba era el infierno. Lo primero que noté: cuando murió el esposo de una de mis hermanas, la obligaron a volver a casarse. Se había convertido en una mercancía que pasa de una mano a otra. Me pasaba el tiempo buscando agua, caminando horas y horas ...

Muhammad Al-Badawi, repatriado de Siria

“Fui a Siria el 30 de noviembre de 2013, me uní a Daesh por motivos económicos. Escuchamos una fatwa pronunciada en una conferencia en Egipto a la que asistieron jeques marroquíes, pidiendo a los musulmanes que apoyen al pueblo sirio. Me afectó. Así que me fui, dejando a mi esposa en Marruecos sin que nadie lo supiera. Cuando llegué a Siria, llamé a mi familia para avisarles. Me culparon severamente. Sólo encontré dolor allí. Tan pronto como llegas a Daesh, primero te quitan el pasaporte. Pero no se lo di. Fui a la región de Alepo y vi que todo lo que nos decían era pura mentira. Muchos amigos con los que fui se unieron a otros grupos y nos convertimos en enemigos.

Boukharif Adel, repatriado de Siria:

“Me uní a Siria a una edad temprana. Tenía 19 o 20 años. Vimos el sufrimiento del pueblo sirio y la gente que estaba muriendo y nos dijeron que el pueblo sirio necesitaba ayuda. Para irse, las cosas fueron fáciles. No hubo objeciones ni alguien lo detuvo. Conocían nuestras ideas, pero no impidieron que nos fuéramos. Fui con dos amigos para apoyar a nuestros hermanos en Siria (…) Hemos tenido entrenamiento. Vimos lo que nadie había visto. No es fácil pasar por la guerra, los asesinatos, ver sangre y cabezas cortadas frente a ti. Estas son cosas que solo veías en las películas.

Hamid Al-Azhari, repatriado de Irak:

“He estado en Irak por múltiples razones, algunas de las cuales eran materiales y otras morales y religiosas. (…) Decidí, después de varias discusiones con los hermanos, ir allí, irme a vivir bajo la ley de Dios. La noche en que debía irme, todos mis amigos fueron arrestados. Mi padre también me impidió irme y rompió mi pasaporte. Pero pude volver a hacerlo sobornando a algunas personas, por 300 dirhams. Así es como terminé en Siria. Mi sueño de vivir dignamente, bajo la ley de Dios, mi deseo de morir como mártir comenzaba a hacerse realidad. Llegué a Siria en 2015. Soy alguien que observa mucho. Y rápidamente me di cuenta de que las cosas no estaban bien. Comprendí que esta gente solo se estaba aprovechando de nosotros. Me quitaron el pasaporte y me dijeron que si intentaba escapar me encarcelarían. Me pidieron, con dos amigos marroquíes, que fuera a Irak.

“Así que fui a la ciudad de Mosul. Pero nada más llegar nos encerraron un mes, como medidas de seguridad, nos dijeron. Fue un verdadero tormento psicológico. Aquí es donde comencé a repensar mis pensamientos y a preguntarme qué estaba haciendo aquí. No vine a matar, pero vine a vivir bajo la ley islámica. (…) Me pusieron con un grupo de chechenos y árabes. Estos chechenos, nunca he visto a personas como ellos. No saben nada de árabe y entienden todo al revés. No tuvieron piedad. Si un checheno entra en la mezquita y encuentra tu pierna estirada, te pide que la retires. Si te niegas, él saca su arma y te golpea. Fuimos a un campamento subterráneo, a unos 400 o 500 km de Mosul, en medio del desierto. “Estuve allí un mes, y cuando llegaron las dunas de arena, nos ahogamos. En un mes, cuatro jóvenes se quedaron ciegos por la presión ejercida sobre ellos. El legislador de la Sharia (interpretación más rigorista del Islam) llegó un día para imponernos operaciones de martirio, y nos dijo: ‘Si tu soberano te pide que realices una operación de martirio, debes hacerlo, y quien se niegue será castigado”.