“El atentado de Kabul es una consecuencia del error de cálculo de Biden”

-¿En qué medida afecta el atentado en Kabul a la Administración Biden?

-El atentado terrorista en el aeropuerto de Kabul es otro acontecimiento espantoso -en una larga serie de acontecimientos espantosos- que refuerza la impresión, en la opinión pública estadounidense y en todo el mundo, de que la Administración Biden ha juzgado muy mal el alcance, la complejidad y las ramificaciones sobre el terreno de un plan de retirada anunciado de antemano: “estaremos fuera en una fecha X”. Y que la Casa Blanca ha hecho una chapuza con la propia retirada. El presidente -del que se esperaba ampliamente que fuera un contrapunto “experimentado y competente” a su muy inexperto y rutinariamente incompetente predecesor, el Sr. Trump- está sufriendo en consecuencia en las encuestas y es objeto de intensas críticas bipartidistas.

-¿Podría Biden verse obligado a dimitir a causa de esta crisis?

-No hay ninguna posibilidad -cero, me jugaría la vida- de que el presidente Biden dimita como resultado de este fiasco. Hablar de ello (y de las “exigencias” performativas de que dimita por parte de los republicanos de la bancada del Congreso) no significa nada. Los presidentes estadounidenses no dimiten cuando las cosas van mal en el extranjero; eso nunca ha ocurrido. Además, aunque los estadounidenses están casi universalmente consternados y angustiados por el sufrimiento actual y probablemente futuro de los civiles afganos, también están casi universalmente resignados a la idea de que nuestra retirada de ese país es necesaria, adecuada y debería haberse producido hace tiempo. Así que, aunque relativamente pocas personas están dispuestas a decirlo en voz alta, sospecho que la mayoría de los estadounidenses piensan para sí mismos que lo que están viendo ahora en la televisión es el desafortunado “coste” de un resultado que en realidad aprueban. Este es simplemente un análisis con ojos fríos de la política en cuestión).

-El atentado en el aeropuerto de Kabul, ¿es una señal de guerra civil en Afganistán?

-Con respecto al futuro a corto plazo de Afganistán -y de la región en general- en sí: Las cosas parecen sombrías. Habrá conflictos tribales y étnicos. La presencia continuada de Al Qaeda y de grupos afiliados al ISIL en Afganistán es más que preocupante. Aunque los talibanes gozaban del apoyo del ISI pakistaní por cínicas razones geopolíticas, los grupos afiliados en el propio Pakistán pueden ahora envalentonarse con la victoria de su aliado en Kabul y amenazar con desestabilizar al gobierno de Islamabad. Lo cual es una posibilidad que Occidente tendrá que vigilar y contener cuidadosamente de alguna manera -Pakistán tiene un arsenal nuclear, después de todo-, sin regresar con fuerza o volver a involucrarse en operaciones militares regulares y activas; eso, también, parece extremadamente improbable en este momento. Estados Unidos ha perdido su apetito por “arreglar el sur de Asia”. La voluntad de Estados Unidos de comprometer vidas y tesoros en el extranjero aumenta y disminuye de forma muy dramática década tras década; por lo general nos preparamos tarde y “entramos”, para perjuicio de todos, y posteriormente -también para perjuicio de todos- nos inclinamos por “salir” y desmovilizarnos, demasiado precipitadamente, una vez que se fija la impresión pública de que “las cosas se han torcido” y “ya no vale la pena”.

-¿Cree que los talibanes pueden durar varios años en el poder?

-Me resisto a aventurar una conjetura sobre la durabilidad de un régimen talibán en Kabul. Sospecho que pueden “durar” un tiempo. Que puedan gobernar con eficacia es otra cuestión totalmente distinta.

David Tell es un Think Tank norteamericano liberalconservador