Estados Unidos emite el primer pasaporte de “género X” para personas no binarias

Estados Unidos ha emitido su primer pasaporte con una designación de género “X” para el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres. El nuevo documento ha sido emitido por primera vez este miércoles y el Departamento de Estado espera así poder ofrecer a personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género a principios del próximo año.

“Esperamos poder ofrecer esta opción a todos los solicitantes de pasaportes una vez que completemos el sistema requerido y las actualizaciones del formulario a principios de 2022″, dijo Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado.

Distintas organizaciones a nivel mundial han insistido en la necesidad de eliminar del todo la casilla que designa el género en los documentos oficiales. El cambio es “parte del esfuerzo del departamento para garantizar el trato justo de los ciudadanos estadounidenses LGBTQI+, independientemente de su género o sexo”, explicó el secretario de Estado Antony Blinken el pasado mes de julio, una promesa de campaña del actual presidente norteamericano, el demócrata Joe Biden.

Estados Unidos, con esta tercera opción de género, se unirá a un número amplio de países con dicha opción de pasaporte, tales como Alemania, Nueva Zelanda o Canadá.