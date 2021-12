Lo que tienes que saber para viajar a Andorra si quieres ir este invierno a esquiar o hacer turismo

Con poco más de 77.000 habitantes y millones de visitantes anuales, Andorra es un destino donde el turismo es una de sus principales bazas. Los preciosos lagos, como el de Tristaina, sus pequeños pueblos, arte románico y, por supuesto, estaciones de esquí son muy demandadas por muchas personas que van a disfrutar de El Principado. Pero todo el turismo internacional ha cambiado desde la llegada del coronavirus.

Además, en la actualidad, Andorra tiene tres grandes pistas de esquí. Tiempo atrás mantuvo sus fronteras cerradas, pese al bajo impacto que la enfermedad de covid-19 ha provocado en el territorio. Pero rápidamente se pusieron las pilas para poder volver a reabrir fronteras y recibir a viajaros que, tras meses confinados, quieren volver a disfrutar de estas maravillas.

Andorra notificó 311 nuevos casos en las últimas 24 horas, y una media en los últimos siete días de 143 casos. Más del 60% de la población está vacunada y las instituciones mantienen diferentes restricciones. Por ejemplo, la mascarilla es obligatoria en lugares cerrados de uso público como bares o comercios desde los ocho años y distancia de seguridad de 1,5 metros. Por suerte, las fronteras están abiertas para viajar a Andorra desde España sin restricción. Lo más recomendable es viajar protegido con un seguro de viajes que cubra las actividades que realizas en el país, pues sus precios son mucho más elevados.

Los restaurantes tienen un aforo máximo de diez personas por mesa y veinte en exteriores. Su horario de cara al público está permitido desde las 11:30 horas hasta la una de la madrugada. En bares, el horario es de 07:00 horas a 03:00 horas.

No obstante, en un principio, el certificado sanitario no cubre al viajar a Andorra, puesto que no pertenece a la Unión Europea. Pero el Gobierno de Andorra ha publicado los nuevos protocolos anti-covid para poder acceder a instalaciones como es el caso de las estaciones de esquí. Allí, será necesario presentar el pasaporte covid, una medida que entró en vigor este 1 de diciembre y al menos hasta quince días.

Se busca de esta manera que los ciudadanos andorranos, así como los turistas que lleguen al país para hacer compras, visitas culturales, esquiar, etc... puedan hacer una vida lo más normal posible.