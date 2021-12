Trump arremete contra Netanyahu e Israel por sus felicitaciones a la administración Biden

El expresidente Donald Trump arremetió a principios de este año con improperios contra Benjamín Netanyahu por felicitar al presidente Joe Biden por su victoria en las elecciones de Estados Unidos, informó el viernes un periódico israelí.

Trump acusó al ex líder israelí de deslealtad, diciendo que había ayudado a Netanyahu en sus propias elecciones al revertir décadas de política estadounidense y apoyar las reclamaciones de Israel sobre territorios tomados en la guerra. Trump sigue afirmando falsamente que le robaron las elecciones en Estados Unidos.

En entrevistas a principios de este año con el periodista israelí Barak Ravid, Trump expresó su furia por un vídeo que Netanyahu hizo circular por Internet en el que felicitaba a Biden. “Nadie hizo más por Bibi. Y me gustaba Bibi. Me sigue gustando Bibi”, dijo Trump, refiriéndose a Netanyahu por su apodo, en las declaraciones publicadas por el sitio web en inglés del periódico Yediot Aharonot. “Pero también me gusta la lealtad... Bibi podría haberse quedado callado. Ha cometido un terrible error”. Netanyahu había felicitado a Biden más de 12 horas después de la convocatoria de la elección y después de la mayoría de los demás líderes mundiales. Netanyahu no se refirió a él como presidente electo en el tuit, y lo siguió con un post elogiando a Trump.

Trump parecía estar especialmente indignado por un vídeo publicado por Netanyahu el 20 de enero, el día de la toma de posesión de Biden, en el que éste decía que él y Biden tenían una “cálida amistad personal que se remonta a muchas décadas atrás.” “No he hablado con él desde entonces. Que le den”, se citó a Trump. Dichas declaraciones fueron concedidas por Trump durante una entrevista con el citado periodista en Mar-a-Lago, en la que citó la retirada del acuerdo nuclear con Irán, el traslado de la Embajada estadounidense a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán como algunos de los gestos más destacados hacia Israel.

En un comunicado emitido después de que se publicaran los comentarios, Netanyahu dijo que “aprecia enormemente la gran contribución del presidente Trump al estado de Israel y su seguridad.” “El exprimer ministro Netanyahu agradece de verdad la gran contribución realizada por el presidente Trump al Estado de Israel y a su seguridad”, según el comunicado emitido por la oficina de Netanyahu y recogido por el ‘Times of Israel’.

Netanyahu dijo que “también aprecia enormemente la importancia de la fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos, por lo que era importante felicitar al presidente estadounidense entrante.” Netanyahu fue sustituido como primer ministro el pasado verano después de que fuera incapaz de formar una mayoría de gobierno tras cuatro reñidas elecciones en menos de dos años.

La administración Trump tomó medidas sin precedentes para apoyar a Israel, incluyendo la retirada de las objeciones a sus asentamientos en la Cisjordania ocupada y el reconocimiento de Jerusalén como su capital. Después de proponer un plan para Oriente Medio que fue rechazado categóricamente por los palestinos, la administración negoció acuerdos de normalización entre Israel y cuatro estados árabes. Trump dijo que su decisión de reconocer la anexión por parte de Israel de los Altos del Golán, que capturó de Siria en la guerra de 1967, ayudó a Netanyahu de cara a las elecciones israelíes de abril de 2019. “Lo hice justo antes de las elecciones, lo que le ayudó mucho (a Netanyahu)”, dijo Trump.

La administración Trump también se retiró del acuerdo nuclear con Irán de 2015, al que Israel se había opuesto firmemente. Después de que volviera a imponer las sanciones estadounidenses que se habían levantado en el marco del acuerdo, Irán comenzó a superar públicamente los límites que había establecido en su programa nuclear. Biden trabaja ahora con las potencias mundiales para intentar restablecer el acuerdo. “Te diré una cosa: si no hubiera aparecido, creo que Israel iba a ser destruido”, dijo Trump. “Creo que Israel habría sido destruido tal vez ahora”.