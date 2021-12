«Los comicios no significan nada para la mayoría de los hongkoneses»

El opositor y activista Nathan Law salió de Hong Kong en julio de 2020, justo cuando se aprobó la controvertida ley de Seguridad Nacional por parte de China. A sus 23 años continúa con su campaña a favor de las libertades y la edmocracia desde el exilio, de ahí que las autoridades hongkoneses acaban de emitir una nueva orden de detención contra Law. Ante estas elecciones con todo tipo de trabas para la oposición prodemócratica, el joven que llegó a ser secretario general del partido Demosisto y legislador, atiende a las preguntas de LA RAZÓN.

¿Cómo describiría estas elecciones?

Se trata de una «selección» en lugar de unas elecciones. El Gobierno ha introducido un mecanismo de investigación por parte de la Policía política y se asegura de que las voces disidentes no puedan entrar en la carrera. El número de elegidos directamente se reduce drásticamente. Sólo un 20% de los escaños se disputan popularmente y los candidatos son examinados por la Policía política. No creo que el campo de la oposición tenga una participación significativa. El sentimiento electoral de la población nunca ha sido tan bajo. La gente no quiere votar a una cámara de goma y fingir que todo está bien.

¿Cree que los líderes pro-democracia serán capaces de representar a Hong Kong en cualquier momento?

Hong Kong tardará mucho tiempo en recuperar su futuro y luchar por su democracia. Pero creo que acabará llegando el momento.

¿Qué le espera a Hong Kong después de estas elecciones?

Las elecciones no significan nada para la mayoría de los hongkoneses. La política seguirá siendo muy represiva y muchos activistas democráticos seguirán entre rejas.

En el futuro, ¿podría surgir otro movimiento de lucha por la democracia, como el de «la revolución de los paraguas»?

Puede que tarde mucho en producirse una protesta masiva, ya que el Gobierno está prohibiendo todas las concentraciones. Pero llegará cuando la presión de la opinión pública se acumule hasta cierto nivel.

Como líder del Movimiento de los Paraguas, ¿cómo ve el legado del movimiento? ¿Qué lecciones han aprendido usted y la coalición prodemocrática de las protestas a lo largo de los años, incluidas las de la Ley de Seguridad Nacional? ¿Qué pueden aprender de ustedes los observadores de otros países?

El legado del movimiento es la planificación de una semilla en el corazón de la gente sobre el movimiento de desobediencia civil. Inició una generación de resistencia. La principal lección es la unidad. La gente de Hong Kong tiene que estar unida, aunque tengamos algunas diferencias en la forma de aplicar la democracia, pero sólo así tenemos el poder de cambiar el mundo.

Muchos de sus amigos y aliados, como Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam, han sido encarcelados en los últimos meses. En su opinión, ¿cuál es el mejor escenario para Hong Kong y cómo se consigue?

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que presione al Gobierno chino y al de Hong Kong para que liberen a los presos políticos. Es muy difícil hacerlo, sin embargo, seguiremos concienciando. Si hay un cambio político importante en la China continental y da lugar a un orden más liberal, entonces es posible que Hong Kong sea libre.

En relación con la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) que emitió el sábado una orden de detención contra cinco activistas exiliados, entre los que se encuentra usted, por incitar a los votantes a emitir votos en blanco o nulos el día de las elecciones. ¿Qué va a pasar ahora?

Ahora me buscan la Policía y la ICAC. No estoy seguro de cómo el Gobierno irá a por mí, pero esto sólo demuestra lo autoritario que es el Gobierno mientras persigue a las personas que apelan a boicotear estas falsas elecciones.