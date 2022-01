Inaudito: el ministro del Interior afgano se ve obligado a ordenar a sus agentes que liberen a los inocentes que han detenido

Inaudito, si no estuvieran los talibanes y su temida red Haqqani por medio. Cómo deben estar las cosas en Afganistán para que el ministro interino del Interior, Sirajuddin Haqqani, ordenó a los distritos policiales de Kabul que eviten lanzar operaciones no autorizadas y que no detengan a los sospechosos ni registren las casas de las personas sin consultar al ministerio.

Cuando un personaje como Sirajuddin, reclamado por los Estados Unidos por terrorismo, tiene que lanzar esta advertencia a sus policías, es porque las acciones arbitrarias se han convertido en un hecho común.

Haqqani, en una reunión con funcionarios de los distritos policiales de Kabul, instó a todos los funcionarios de seguridad a comportarse bien con la gente y abordar sus problemas, informa Tolo News. También ordenó la liberación de las personas encarceladas en los distritos policiales de Kabul que no hayan cometido delitos. Es decir, que se deben portar bien (se portaban mal) y que liberen a los inocentes (los habían encarcelado).

“Siempre que recibas un informe de que alguien ha cometido un acto ilegal, dame un informe sobre qué hacer con esta persona. En mi ausencia, comuníquese con el viceministro y jefe de mi oficina del Ministerio del Interior. Solo se le permite tomar medidas en casos de emergencia”, dijo Sirajuddin Haqqani.

El ministro interino del Interior pidió a las fuerzas del Emirato Islámico que respeten la amnistía general anunciada por el liderazgo, diciendo que el personal del gobierno anterior puede vivir libremente en el país. “Revisen los documentos de las personas que están en prisión, si son inocentes según las leyes, libérenlos”, dijo Haqqani.

Mientras tanto, el jefe de policía del distrito policial 11 de Kabul, Naseer Ahmad Ahmadi, dijo que decenas de personas están visitando los distritos policiales con documentos legales y criminales y el oficial de seguridad se comprometió a investigar sus documentos con precisión.

“Más de cien personas vienen diariamente con varios casos, con documentos penales y legales, y los derivamos a las oficinas correspondientes”, dijo Ahmadi.