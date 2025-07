Asesinados 45 cristianos en el Congo por el Estado Islámico

"Con el éxito de Alá, los soldados del Califato atacaron una iglesia para cristianos kafir (infieles) en la ciudad de Komando, en la zona de Ituri, al amanecer de ayer, con diversas armas, matando a cerca de 45 cristianos y capturando a otros. Los muyahidines (soldados) quemaron decenas de casas y comercios de la zona, además de seis vehículos y cuatro motocicletas, y regresaron sanos y salvos a sus posiciones. Los cristianos africanos y sus ejércitos cruzados deben saber que no tendrán seguridad a menos que acepten el Islam o paguen la yizia (impuesto religioso) en señal de sumisión voluntaria".

La comunicación del Estado Islámico (Daesh, Isis) no precisaría de ningún comentario adicional, porque hay hecho que se definen por sí mismos, pero debe ser publicada por si todavía albergan algun resquicio de vergüenza quienes deberían evitar estos crímenes.

En pleno siglo XXI, no es de recibo que a pocas horas de avión de la civilizada Europa se esté produciendo un genocio contra quienes son asesinados ("en nombre de Alá") por el simple hecho de profesar una religión distinta de la de los yihadistas. Y ya que las tropas y fuerzas de seguridad locales no parece que puedan frenar estas matanzas, algo se dería hacer por quienes tienen capacidad para ello, como se demostró en su momento. Es verdad que los cristianos de África no son titulares de pozos de petróleo y riquezas minerales, pero tienen tanto derecho a vivir como los que están detrás de determinados intereses económicos.