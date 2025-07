Lituania blinda su frontera con Bielorrusia con defensas aéreas tras el ingreso de un dron ruso

Las Fuerza Armadas lituanas acercaron este lunes sus sistemas de defensa antiaérea a la frontera con Bielorrusia ante cualquier nueva violación del espacio aéreo lituano, después del ingreso la pasada madrugada de un objeto, posiblemente un dron ruso, desde el país vecino, según informó el jefe de las Fuerzas Armadas lituanas, Raimondas Vaikšnoras, citado por los medios.

El Centro Nacional de Gestión de Crisis lituano confirmó a EFE la incursión de un dron y precisó que el aparato aéreo no tripulado sobrevoló Vilna y que se está buscando dónde podría haberse estrellado. Residentes habían informado en redes sociales de un ruido de motores y compartieron imágenes de un objeto volador captado con sus teléfonos móviles.

No obstante, el ministro del Interior, Vladislavas Kondratovičius, afirmó que el dron, que a media tarde del lunes todavía no había sido localizado, no supone una amenaza para Lituania.

El segundo dron en poco más de dos semanas

El incidente se produjo poco más de dos semanas después de que otro dron, que se determinó que era una réplica destinada a confundir a las defensas aéreas ucranianas, se estrellara en el interior de Lituania, cerca de la frontera con Bielorrusia, tras ingresar aparentemente desde Ucrania.

La ministra de Defensa lituana, Dovilė Šakalienė, señaló en declaraciones a los medios que el dron probablemente se vio afectado por las contramedidas de defensa aérea sobre Ucrania y pasó a sobrevolar Bielorrusia hasta Lituania tras perder su programación de guiado.

También hubo reportes sobre la presencia de un dron cerca de Kaunas, la segunda ciudad más grande de Lituania, a más de 100 kilómetros de la frontera con Bielorrusia.

En otoño pasado, un dron armado del tipo Shahed voló más de 80 kilómetros hacia la vecina Letonia y cayó en una zona boscosa cercana a un pueblo, donde su ojiva fue destruida por especialistas del ejército letón.