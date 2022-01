La OTAN anuncia el envío de más tropas, barcos y aviones a Europa del Este y los países Bálticos

La OTAN ha anunciado este lunes que está preparando fuerzas adicionales y enviando más barcos y aviones de combate a Europa del Este mientras Rusia continúa acumulando tropas cerca de Ucrania. La Alianza Atlántica señaló que está reforzando su presencia de “disuasión” en el área del Mar Báltico. Varios miembros de la organización militar de 30 países han ofrecido tropas y equipo.

Dinamarca está enviando una fragata al Mar Báltico y desplegando aviones de guerra F-16 en Lituania. España está enviando barcos para unirse a la fuerza marítima permanente de la OTAN y está considerando enviar aviones de combate a Bulgaria. Francia está lista para enviar tropas a Bulgaria, dijo la OTAN.

“La OTAN continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger y defender a todos los Aliados, incluso reforzando la parte oriental de la Alianza. Siempre responderemos a cualquier deterioro de nuestro entorno de seguridad, incluso mediante el fortalecimiento de nuestra defensa colectiva”, dijo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en un comunicado.

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea buscan este lunes lanzar una nueva muestra de determinación en apoyo de Ucrania. Irlanda ha advertido de que los nuevos juegos de guerra rusos frente a sus costas no son bienvenidos dadas las tensiones sobre si el presidente Vladimir Putin tiene la intención de atacar Ucrania.

“Todos los miembros de la Unión Europea están unidos. Estamos mostrando una unidad sin precedentes sobre la situación en Ucrania, con una fuerte coordinación con Estados Unidos”, dijo a periodistas en Bruselas el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell.

Al llegar a la reunión de la UE en Bruselas, el ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, dijo que Rusia planea realizar maniobras de guerra a 240 kilómetros de la costa suroeste de Irlanda, en aguas internacionales pero también dentro de la zona económica exclusiva del país. “No tenemos poder para evitar que esto suceda, pero ciertamente le he dejado claro al embajador ruso en Irlanda que no es bienvenido”, dijo Coveney. “Este no es un momento para aumentar la actividad militar y la tensión en el contexto de lo que está sucediendo con y en Ucrania”. “El hecho de que elijan hacerlo en las fronteras occidentales, si se quiere, de la UE, frente a la costa de Irlanda, es algo que, en nuestra opinión, simplemente no es bienvenido y no se desea en este momento, particularmente en las próximas semanas”, añadió.

Durante la reunión del lunes, a la que asistirá Blinken de forma virtual, los ministros reafirmarán la condena de Europa a la acumulación militar rusa cerca de Ucrania, que involucra a unos 100.000 soldados, tanques, artillería y equipo pesado, dijeron diplomáticos y funcionarios antes de la reunión.

Reanudarán los llamados al diálogo, en particular a través del “formato de Normandía” respaldado por Europa, que ayudó a aliviar las hostilidades en 2015, un año después de que Putin ordenara la anexión de la península ucraniana de Crimea. Los combates en el este de Ucrania han matado a unas 14.000 personas y todavía hierven a fuego lento hoy.

Si Putin vuelve a actuar sobre Ucrania, advertirán los ministros, Rusia enfrentaría “consecuencias masivas y costos severos”. Esos costos serían de naturaleza financiera y política. La UE insiste en que está lista para imponer fuertes sanciones a Rusia a los pocos días de cualquier ataque.

Durante el fin de semana, algunos de los países miembros más cercanos a Rusia (Estonia, Letonia y Lituania) confirmaron que planean enviar misiles antitanques y antiaéreos de fabricación estadounidense a Ucrania, una medida respaldada por Estados Unidos.

Pero se han planteado preguntas sobre cuán unificada está la UE. Diversos intereses políticos, comerciales y energéticos han dividido durante mucho tiempo al bloque de 27 países en su acercamiento a Moscú. Alrededor del 40% de las importaciones de gas natural de la UE provienen de Rusia, gran parte a través de gasoductos en Ucrania.

Los precios del gas se han disparado y el director de la Agencia Internacional de la Energía ha dicho que el gigante energético ruso Gazprom ya estaba reduciendo sus exportaciones a la UE a finales de 2021 a pesar de los altos precios. Putin dice que Gazprom está respetando sus obligaciones contractuales, no presionando a Europa.

Cerrar el grifo del gas

Las dos principales potencias de la UE parecen más cautelosas. El gasoducto Nord Stream 2 de Alemania desde Rusia, que está completo pero aún no bombea gas, se ha convertido en una moneda de cambio. El presidente francés, Emmanuel Macron, renovó los llamados previamente rechazados para una cumbre de la UE con Putin.

A fines del año pasado, Francia y Alemania inicialmente expresaron dudas sobre las evaluaciones de inteligencia de EEUU de que Moscú podría estar preparándose para invadir Ucrania.

A última hora del sábado, el jefe de la armada alemana, el vicealmirante Kay-Achim Schoenbach, dimitió después de ser criticado por decir que Ucrania no recuperaría la península de Crimea y por sugerir que Putin merece “respeto”.

Orban se reunirá con Putin

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, planea reunirse con Putin la próxima semana para discutir un proyecto respaldado por Rusia para expandir una planta de energía nuclear húngara. Aún así, diplomáticos y funcionarios dijeron que se están elaborando sanciones contundentes con el poder ejecutivo de la UE, la Comisión Europea. Pero se mostraron reacios a decir cuáles podrían ser las medidas o qué acción de Rusia podría desencadenarlas.

Por ahora, sin embargo, los europeos deben esperar y ver si Putin está satisfecho con el progreso en las conversaciones con los Estados Unidos, coordinar con Blinken una respuesta en caso de que las cosas salgan mal y confiar en el disuasivo económico que representa el hecho de que la UE sea el mayor socio comercial de Rusia.