Esta es Anastasia Lenna: la miss que ha cogido las armas para defender Ucrania

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, pronunció un discurso el pasado 24 de febrero, que daba inicio a una intervención unilateral en territorio Ucraniano. Desde entonces, los ucranianos han hecho gala de su resiliencia y entereza, y han resistido con valor los embates del ejército invasor.

Y a pesar de que las hostilidades no han hecho más que empezar, ya podemos afirmar que Ucrania no se lo pondrá fácil a Vladimir Putin. Las esperanzas de los ucranianos recaen ahora en conseguir lo que se ha conseguido en tantas otras ocasiones a lo largo de la historia: ponérselo tan difícil al ejército invasor que no le quede otra opción que la retirada.

Entrenamiento militar abierto para civiles | Fuente: EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO FOTO: SERGEY DOLZHENKO EFE

Y el pueblo ucraniano se ha volcado en la ardua tarea. Artistas, comerciantes, abogados, deportistas, (...) e incluso ex presidentes, se ofrecen como voluntarios para defender su país frente a la indiscutible superioridad numérica y armamentística rusa.

El presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, decretó que los hombres entre 18 y 60 años tenían prohibido salir del país y les pidió que se alistasen para defender al país de la invasión rusa. Sin embargo, no son los hombres los únicos que combaten. De acuerdo con algunos registros, ya son alrededor de 35.000 mujeres las que se han alistado para hacer frente a las aspiraciones imperialistas de Putin.

En los últimos días se ha podido ver a un grupo de soldados ucranianos recorriendo las ruinas de los edificios, entre los que destacaba una hermosa mujer con un arma de asalto. Su nombre es Anastasia Lenna, Miss Grand Ucrania 2015 y Miss Supranational Ucrania 2016.

Sin embargo -y a diferencia de lo que se podría pensar- la reina de la belleza no es una civil. Estuvo varios años en el ejército ucraniano; pero se retiró para poder dedicarse a su prometedora carrera como modelo y actriz.

Está entrenada y es peligrosa. Así lo hace notar asiduamente en sus redes sociales, donde suele compartir fotografías de uniforme y armada hasta los dientes. “¡Todos los que crucen la frontera ucraniana con la intención de invadir serán asesinados!”, dijo en una historia de Instagram el sábado.