Ihor Zhovkva, asesor de Zelenski: «Si no detenemos a Putin llegará hasta España»

Ihor Zhovkva, consejero político y director adjunto del Gabinete del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, visitó esta semana Madrid dentro de una gira europea para recabar el apoyo de cara a la solicitud de ingreso en la UE. En una entrevista con LA RAZÓN pide a los aliados occidentales más armas: «Necesitamos sistemas de artillería, cohetes, carros de combate y coches blindados para que ciudades como Odesa se sientan blindadas».

¿Cómo valora la posición del gobierno español con Ucrania y qué le ha pedido a las autoridades españolas?

España nos apoyó desde el primer momento de la guerra, que no empezó exactamente el 24 de febrero de este año sino en 2014, con la anexión de Crimea y los conflictos en el Donbás. España ha apoyado las sanciones a Rusia, incluido el embargo de petróleo, aprobado pese al chantaje de un país europeo. Cuando el presidente Sánchez estuvo Kyiv en abril, en la primera visita de un presidente español a Ucrania desde que mi país alcanzó la independencia, declaró que España seguiría apoyando el envío de armas a Ucrania. Necesitamos armas pesadas y avanzadas para ganar la guerra en el Donbás. Rusia ha concentrado todas sus tropas en el este del país. Moscú quiere capturar toda esta región del Donbás, pero también pretende tomar el sur de Ucrania, retomar el control de Jarkiv, llegar a Odesa, Mykolaiv y también intentar de nuevo un acercamiento en el norte, en Kyiv. Por eso necesitamos más y mejores armas, sistemas de artillería, morteros, obuses, sistemas de lanzacohetes múltiples, tanques y vehículos blindados y misiles antibuques. No os pedimos que os quedéis sin armas pero sí que nos envíen armas y equipos que están almacenados sin uso o que puedan resultar obsoletos para vosotros pero útiles para nosotros. Por favor, envíenlo de manera inmediata, no esperan tres meses o tres años.

¿Cree que la adhesión de Ucrania a la UE tardará quince años como dijo el presidente francés, Emmanuel Macron?

No queremos especular cuántos años o décadas tardará Ucrania en ser admitida. En el caso de España fue un proceso de doce años. En el caso de Ucrania puede que sea menos. El mundo se mueve muy rápido hoy. Ucrania está yendo paso a paso. De momento, hemos cumplido el 65% de lo estipulado en el acuerdo de asociación, por eso cuando pedimos la adhesión a la UE no lo hacemos desde cero. En un mes hemos y en medio de la guerra hemos completado un cuestionario de 5.500 páginas para recibir el estatus de país candidato. La Comisión Europea está finalizando una opinión sobre si Ucrania cumple los criterios de Copenhague o criterios de adhesión. Si esta opinión es positiva, el próximo paso será la consideración de la solicitud de Ucrania para obtener el estatus de candidato a miembro de la UE en el Consejo Europeo de este mes de junio. Así que pedimos al presidente Sánchez que España apoye la adhesión de Ucrania. Ucrania está muy cerca de la UE a nivel político, económico y cultural. Ucrania, de hecho, está no solo defendiéndose a sí misma sino a todos los países europeos. Así que merecemos tener el status de país candidato. Los soldados ucranianos, las madres de esos soldados y todos los ucranianos no entenderán si en junio Europa no nos da nada. Sería un enorme regalo para el agresor y una gran frustración para nosotros.

¿Cómo cree que acabará la guerra, tendrá un final militar o diplomático?

Ahora mismo no hay espacio para buscar la salida negociada con Rusia. Al principio pensábamos que había una posibilidad de buscar una salida pactada y de hecho hubo varias reuniones con los rusos. Ahora no hay nada de lo que podamos hablar con ellos. La única alternativa para acabar con la guerra es la retirada total de las tropas rusas de nuestro territorio. Rusia tiene que dejar de atacar no solo dentro de Ucrania sino desde territorio ruso y bielorruso. Hay aviones que despegan desde Bielorrusia. Solo cuando se cumplan estos dos requisitos podremos empezar a dialogar. Estoy convencido de que Ucrania va a ganar la guerra, y solo después nos sentaremos con ellos a negociar pese a que será muy duro estar al lado de alguien que es responsable de las atrocidades cometidas en Bucha y en Mariupol y en otras ciudades ucranianas. No es solo Putin el responsable. Putin no violó a las mujeres ucranianas, él dio órdenes a los altos oficiales, y tanto ellos como soldados y oficiales cometieron agresiones, todos son culpables. Todos ellos nos han dicho: o nos das el Donbás o vais a morir. ¿Cómo puede haber un espacio para la negociación? La única negociación está ahora en el campo de batalla.

¿Ve posible un derrocamiento de Putin en Moscú? ¿Revueltas si las condiciones económicas empeoran por las sanciones?

No lo veo. No creo que por más sanciones que se impongan a Putin éste vaya a salir del poder. Ellos dicen además que las sanciones no les hacen daño. El nivel de popularidad de Putin desde que empezó la guerra ha subido entre un un 10 y un 15%. Al principio de la guerra se produjeron algunos protestas pequeñas en Moscú y otras ciudades, pero esa gente fue rápidamente detenida, tienen miedo.

¿Realmente cree que Putin puede ordenar la invasión de otras regiones fuera de Rusia si gana la guerra de Ucrania?

Por supuesto que sí. Si no se detiene la agresión a Ucrania, Rusia emprenderá otras agresiones en países como Moldavia y también podría hacerlo con Polonia y los países Bálticos, Eslovaquia, Rumania, incluso aquí en España. No se crea que puede estar viendo en la tele lo que sucede como si fuera una película de miedo. Si todos juntos no paramos a Putin en Ucrania, Europa entera está en condiciones de sufrir una agresión rusa.

¿Cree que China se mantendrá al margen de la guerra, sin enviar armas a Rusia?

Ellos no están ayudando a Rusia, son buenas noticias. Pekín tiene esa sabiduría de la filosofía china que dice: Siéntate a la orilla del río el tiempo suficiente y verás bajar flotando el cadáver de tu enemigo. Antes de la guerra, China tenía fuertes vínculos económicos con Ucrania. La nueva Ruta de la Seda impulsada por China también incluía a Ucrania. Ellos nos necesitan económicamente porque Ucrania está en el centro de Europa y hace frontera con países de Asia. Para China no es bueno desde el punto de vista económico tener una guerra en el centro de Europa.

¿Cree que la OTAN está siendo cauta? Ustedes pidieron que estableciera una zona de exclusión aérea

Sí, pedimos una zona de exclusión aérea al principio de la guerra, pero la OTAN no dio una respuesta clara. No se quiere tener un conflicto directo con Rusia, pero sí podrían lanzarse mensajes claros por parte de algunos países de la OTAN para proteger al menos parte del territorio ucraniano. No hemos visto nada de esto. Obviamente, no exigimos el envío de tropas occidentales a suelo ucraniano, pero lo que sí defiendo es que todos, incluidos los socios de la OTAN, deberíamos contar con garantías de seguridad en Ucrania después de que ganemos la guerra para que no vuelva a haber una agresión de nuevo. Y si vuelve a suceder tanto en Ucrania como en otro país europeo sería bueno tener claro qué pasos dar a nivel europeo, qué países dan dinero, qué países envían armas y las producen. Se trata de tener un esquema de seguridad que garantice la integridad territorial de todos los países europeos porque Rusia siempre será agresiva. Las cosas no volverán a ser iguales nunca, en Ucrania estamos preparados para vivir en alerta permanente, pero necesitamos sentir que alguien cubre nuestras espaldas.

¿Considera que estamos ante una “proxy war”, una guerra en la que se enfrentan EEUU y sus aliados con Rusia aunque no están en el campo de batalla?

No, esa es la narrativa de Rusia de que Occidente está luchando contra ellos, cuando en realidad es Rusia la que está haciendo la guerra contra el orden establecido. Esta es una guerra en Europa, una guerra contra Europa, no solo en Ucrania, que ataca los valores europeos y el sentido moral.

Rusia quiere reclutar más soldados. ¿Qué significa esto para las expectativas de Ucrania en el terreno?

Rusia puede doblar o triplicar el persona reclutado pero para qué. Pueden conquistar todo el territorio ucraniano y pueden matar a muchos ucranianos. ¿Necesitan más territorio? Los ucranianos nunca se sentirán a gusto, saldrán a las calles a protestar, harán una guerra de guerrillas, nunca aceptarían a una autoridad de ocupación. Rusia nos supera en tropas, equipamiento militar y en todo porque es un país más grande, pero en realidad ellos están luchando por cantidad, nosotros por calidad, por eso ganaremos.

¿Cuál es el origen de esta guerra?

La mejor persona para responder es Putin. Quizá quiere barrer la nación ucraniana del mapa europeo. Quizá quiere barrer algunas ciudades como Mariupol, Odesa, Jarkiv y Mykolaiv, que han sido bombardeadas constantemente. En esas ciudades la población habla de forma mayoritaria el ruso. Lo que Putin quiere quedarse son ciudades rusoparlantes, pero lo que está cosechando allí es odio. Lo que está claro es que ha habido varios errores de cálculo en Moscú sobre las capacidades del Ejército ruso, sobreestimadas, y las del ejército ucraniano, pero también sobre la unidad de los países en contra de la agresión rusa.