Matan a tiros al hijo del expresidente de Honduras, Porfirio Lobo

La violencia en Honduras continúa en ascenso y, en esta ocasión, la criminalidad acabó con la vida del hijo del expresidente hondureño, Porfirio Lobo, Said Lobo, y otros tres jóvenes tras recibir varios disparos esta madrugada a la salida de una discoteca en el noreste de la capital, Tegucigalpa.

El hecho se registró hacia las 02.00 hora local (08.00 GMT) en la salida del aparcamiento del edificio Torre Morazán, a orillas de un bulevar de la ciudad hondureña.

Junto a Said, de 19 años, fallecieron otros tres jóvenes, uno de ellos es, Luis Zelaya, de 23 años, sobrino del general retirado de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez.

“Quienes lo mataron son gente entrenada, mataron a mi hijo y su conductor (...) Los hijos duelen”, dijo el expresidente, tal y como recoge el diario local ‘La Tribuna’.

Tras dar aviso a las autoridades, Porfirio Lobo, ha pedido que se “tomen cartas en el asunto” porque los asuntos de seguridad en la nación caribeña “se les está yendo de las manos”. “Tienen que poner orden”, ha dicho.

Lobo, quien presidió Honduras entre 2010 y 2014, ha incidido en que no todas las medidas de seguridad aplicadas anteriormente son malas, criticando así el nuevo rumbo aplicado por el Gobierno. Además, ha instado a las autoridades a hacer uso de todos los recursos que tiene a su alcance.

La zona ha sido acordonada por agentes de la Policía Nacional, que darán comienzo ahora a las investigaciones pertinentes, si bien es cierto que los primeros informes apuntan a que un grupo fuertemente armado se habría bajado de un vehículo y habrían abierto fuego disparando hasta 80 veces contra Said y sus acompañantes.

XIOMARA CASTRO CONDENA EL ACTO

Tras el suceso, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, expresó su solidaridad con los familiares de los cuatro jóvenes “asesinados vilmente”, incluido un hijo del expresidente Porfirio Lobo, y aseguró que su Gobierno no descansará hasta desmontar “los escuadrones de la muerte” que operan en el país.

“Solidaria con ex presidente Porfirio Lobo, Rosita (la ex primera dama Rosa Elena de Lobo) y familiares de jóvenes asesinados vilmente. Condeno escuadrones de la muerte que operan hace años con impunidad en Honduras. No descansaremos hasta desmontarlos”, escribió Castro en un mensaje en Twitter.

La esposa del expresidente obtuvo permiso en la cárcel de mujeres, cercana a Tegucigalpa, donde permanece recluida, por presuntos actos de corrupción, para que pueda asistir al velatorio y sepelio de su hijo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Honduras informó que equipos especiales de la Policía Nacional realizan “operaciones exhaustivas” para esclarecer el crimen múltiple, en el que uno de los agresores resultó herido de bala.

“Información de unidades de inteligencia nos indican que hay intenciones de colaboradores de estructuras criminales que tienen ya una planificación para crear caos, incertidumbre y un ambiente de inseguridad”, indicó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

Agregó que esos grupos están “interesados en desestabilizar la actual administración y poner en situación desfavorable la seguridad del país”.

ORGANIZACIONES DENUNCIAN LA VIOLENCIA

El crimen ha conmocionado a la sociedad hondureña, que nuevamente ha exigido el cese de la violencia que se cobra la vida de entre diez y trece personas al día, según fuentes policiales y organismos de derechos humanos

En esta misma jornada, la ONG Centro de Derechos de Mujeres (CDM) denunció que entre enero y junio de este año al menos 149 mujeres murieron de forma violenta en Honduras.

La cifra de mujeres asesinadas en el primer semestre, con marzo como el mes más violento (con 29 casos), es ligeramente inferior a la registrada en 2021, con 150 muertes, pero superior a las 130 del mismo periodo de 2020, señaló el CDM.

Un estudio del CDM detalla que el 50,1 % de las muertes violentas de mujeres en Honduras ocurren en el contexto del sicariato, el 14,4 % en el de rapto o secuestro, 12,4 % por problemas entre maras (pandillas), 9,2 % asesinatos de familia y el 7 % asociadas al narcotráfico. EFE