El Frente Polisario se ve obligado a recuperar a militantes purgados

El presidente saharaui ordena la rehabilitación y reincorporación de los cuadros y militantes que se vieron afectados en el pasado como resultado de los “errores y abusos” (purgas) del pasado debido al resultado de la guerra y el exilio, según detalló Nana Labbat, una consejera en la presidencia saharaui. Según fuentes del Movimiento Saharaui por la Paz (MSP), consultadas por LA RAZÓN, algunos de estos cuadros purgados forman parte de las fislas de este movimiento y otros fueron sencillamente eliminados. Se habla de decenas de ellos.

En medios polisarios se subraya que “es una decisión histórica, que llega para reparar el honor y el daño que sufrieron algunas personas como motivo de equivocaciones, errores y enfrentamientos típicos en una etapa complicada de la lucha del pueblo saharaui”.

El Frente Polisario, --aseguran-- que vela por respetar los derechos del pueblo saharaui en su conjunto, no puede pasar por alto los derechos individuales de sus militantes, y no se retracta en cerrar una época negra de ninguno de los afectados. Admite que esta era una decisión necesaria y esperada por la sociedad Saharaui, ya que, no sólo repara el honor de las personas afectadas y de las víctimas, sino que contribuye a cerrar heridas y diferencias entre sectores de la sociedad Saharaui.

Esta decisión contribuirá a acallar a quienes de “forma torticera, falsa y dañina han utilizado y utilizan esos abusos cometidos en su mayoría en los años setenta como arma arrojadiza para desprestigiar y restar legitimidad a la lucha del pueblo saharaui”.