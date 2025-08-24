El megacohete de Elon Musk está listo para volver a despegar tras una serie de fracasos

SpaceX, bajo el liderazgo de Elon Musk, se prepara para un momento crítico en su programa espacial. Este domingo, desde la base de Starbase en Texas, la empresa realizará un vuelo test de su megacohete Starship, tras de una serie de intentos fallidos que han puesto en entredicho la solidez de este ambicioso proyecto.

Starship es un vehículo diseñado para misiones espaciales, respaldado por los programas de la NASA. Este test será fundamental para evaluar el rendimiento del módulo superior antes de su amerizaje en el océano Índico, abandonando las anteriores maniobras de captura con brazos mecánicos.

Momento clave en el desarrollo de la nava

Dos de ellos concluyeron con, dispersando escombros en el Caribe, mientras que un tercer intento logró alcanzar el espacio antes deSin embargo, la estrategia de la empresa se mantiene firme:

Elon Musk mantiene una visión insistente de Starship como símbolo de exploración interplanetaria. El proyecto no solo busca apoyar el programa Artemis de la NASA para un retorno sostenible a la Luna, sino que también contempla misiones a Marte tan pronto como 2026, desafiando los escepticismos generados por los recientes incidentes.

Según palabras de Dallas Kasaboski, miembro de la consultoría tecnológica Analysys Mason, a la agencia de noticias AFP, este vuelo test está sometido a una presión significativa. La comunidad científica y aeroespacial observa con cautela, consciente de que los éxitos aún no han superado los fracasos, lo que añade una capa adicional de complejidad a la empresa.

Starbase se ha convertido en el epicentro de las operaciones de SpaceX, donde la integración de fabricación, pruebas y lanzamientos permite concentrar esfuerzos en el desarrollo de Starship. La aprobación de la Administración Federal de Aviación (FAA) para incrementar la frecuencia de lanzamientos representa un punto de inflexión para la compañía.