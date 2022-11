Medios saharauis anuncian que el Polisario estudia utilizar drones contra Marruecos

Medios saharauis anuncian la próxima utilización de drones contra Marruecos en la guerra que mantienen en el Sáhara. Rabat ha respondido que, de confirmarse esta amenaza, contestará de forma adecuada. Un salto cualitativo en el conflicto que podría conllevar que Rabat tomara decisiones sobre ampliación de sus zonas de seguridad.

El digital Ecsaharaui se hace eco de la información publicada por el diario “Al-Araby”, en la que no descarta una mayor escalada militar en el conflicto. “Existe una alta probabilidad de que la tensión bélica aumente en los próximos meses y alcance un estado de una guerra total, especialmente si el Frente Polisario decide introducir los drones suicidas en la guerra en curso en el territorio saharaui”.

En dos ocasiones, --recuerda el digital-- Omar Mansour, ministro del Interior saharaui, deslizó que el Ejército Saharaui (ELPS) utilizará próximamente drones armados contra las fuerzas de ocupación marroquí posicionadas a lo largo del muro marroquí que divide el Sáhara Occidental.

Este anuncio –subraya-- puso a Marruecos en una situación excepcional. El embajador permanente de Mohamed VI ante Naciones Unidas, Omar Hilale, dijo que, si el Frente Polisario utiliza los drones, Marruecos dará una “respuesta firme y adecuada”.

“Las amenazas de Hilal reflejan la verdadera confusión y el miedo marroquí a la guerra de drones, y el peligro que esto representa para sus fuerzas y bases militares, e incluso una grave amenaza para la mina de fosfato en Boucraa, que se encuentra a tan solo 300 kilómetros de distancia de las posiciones de las fuerzas armadas saharauis”, afirma Ecsaharaui.

Para justificar lo que sería un salto cualitativo en la guerra entre el Polisario y Marruecos, recuerda que “Rabat continúa buscando apoyo militar adicional al otorgado por Francia; por ello y para este propósito, Israel proporcionó equipos militares avanzados, incluidos drones de fabricación israelí (Heron y otros tipos), a pesar de que este tipo de aviones no tripulados no se utilizarán contra el ejército saharaui, ya que Marruecos es completamente incapaz de utilizar este tipo de aviones militares que requieren un sistema integrado de comunicaciones y mando, especialmente un satélite de comunicaciones en órbita (GEO) a una altitud de 36.000 y que Marruecos no tiene, de ahí la imposibilidad. Pero Israel puede proporcionar el sistema necesario para su funcionamiento en el muro en el Sáhara Occidental”.

“El ejército de Marruecos está utilizando varios tipos de estas aeronaves no tripuladas exclusivamente para labores de espionaje. Este tipo de aeronaves UAV, desplegadas en las diferentes bases militares del Sáhara Occidental ocupado, se componen de modelos muy avanzados provenientes de las fábricas israelíes más punteras y cargados de todo tipo de sensores: “Israel Aerospace Industries (IAI) Heron” y el drone avanzado “Hermes 900″ de la también israelí Elbit System (Hermes 900).

“Por lo tanto, en el tema relacionado con drones, Marruecos no tiene más remedio que aumentar el costo del acuerdo. Como Israel ha hecho recientemente con Azerbaiyán, Marruecos también tendrá que permitir que Israel supervise personalmente el sistema de gestión de drones por parte de oficiales israelíes desde el interior del territorio saharaui ocupado por Marruecos”.

Subaraya que “estas transformaciones obligan al Frente Polisario y a los altos dirigentes del ejército saharaui a tomar en consideración un estudio en profundidad del estilo y táctica del ejército israelí en sus batallas en Gaza, Líbano, Azerbaiyán y Siria, porque la batalla en el futuro será directamente con los oficiales israelíes, no con los marroquíes”.