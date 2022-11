La respuesta de Viktor Orban a los que le critican por su bufanda de la “Gran Hungría”

El primer ministro húngaro, Viktor Orban, ha desatado una tormenta política y diplomática, abriendo viejas heridas territoriales en el corazón de Europa. Y todo con una simple prenda de vestir. El mandatario húngaro acudió al partido de la selección nacional y se dejó fotografiar con jugadores exhibiendo una bufanda en la que aparece un mapa de la “Gran Hungría”.

Orban ha salido al paso de las críticas vertidas desde los gobiernos de Ucrania y de Rumania, que consideran que las ideas “revisionistas” del jefe de Gobierno de Hungría son “inaceptables”. En su perfil de Facebook, Orban dijo que “el fútbol está fuera de la política. El fútbol no es política. No veamos algo donde no lo hay. El equipo nacional húngaro es el equipo de todos los húngaros, no importa donde vivan”.

Hasta la Primera Guerra Mundial, la Gran Hungría estaba conformada por territorios que hoy pertenecen a Rumania, Eslovaquia, Serbia, Ucrania, Austria, Croacia, Eslovenia y Polonia. Esta entidad se vino abajo tras la Gran Guerra, cuando Hungría vio despiezada dos terceras partes de su territorio.

Viktor Orban, con una bufanda en la que aparece el mapa de la Gran Hungría FOTO: La Razón La Razón

Hungría perdió no solo dos tercios de su territorio sino también la mitad de su población, por lo que este capítulo de su historia es considerado hasta hoy como una tragedia por muchos en Hungría.

El ministerio de Exteriores rumano transmitió al embajador húngaro de Bucarest su “firme desaprobación” por la bufanda llevada por Orbán durante el reciente partido entre Hungría y Grecia.

“Cualquier manifestación revisionista, independientemente de la forma en que se presente, es inaceptable, contraria a las realidades actuales y a los compromisos asumidos en común por Rumanía y Hungría”, se lee en la nota emitida por el ministerio de Exteriores en Bucarest.

Mientras, la prensa húngara informó hoy que la bufanda que llevaba Orbán también causó reacciones en Ucrania, cuyo ministerio de Exteriores citó al embajador magiar en Kiev para pedir explicaciones.

Alrededor de dos millones de húngaros étnicos viven en los países vecinos, incluidos 1,2 millones en Rumania y 150.000 en Ucrania.