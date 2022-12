Sunak baraja llamar al Ejército ante las huelgas que paralizarán Reino Unido en Navidad

El Gobierno británico baraja llamar al Ejército como parte de los planes de contingencia que está preparando ante la oleada de huelgas que amenazan con paralizar Reino Unido en plena Navidad. Por primera vez en la historia, los enfermeros del Sistema Nacional de Salud (NHS) han votado a favor de paros para este mes de diciembre uniéndose así a otros sectores como profesores, servicios de ambulancia, trabajadores de correos o conductores de trenes. Las demandas de todos son las mismas: mejoras salariales ante una inflación que supera el 11%, la más alta de los últimos 41 años, en gran parte como resultado del aumento de los precios de los alimentos y la energía por culpa de la guerra de Ucrania.

A fin de minimizar los grandes efectos del bautizado como «invierno del descontento», el Gobierno conservador de Rishi Sunak está preparando planes que incluyen la formación de unos 2.000 militares para funciones que incluyen la conducción de ambulancias, extinción de incendios o apoyo a aeropuertos y puertos, ya que los agentes de fronteras también podrían secundar los paros.

Así lo explicó el presidente del Partido Conservador, Nadhim Zahawi, en una entrevista ayer con la BBC en la que recalcó que era «injusto» que los sindicatos «perjudiquen la vida de las personas» con huelgas del sector público sobre todo en fechas tan destacadas. «Deberían repensar y reflexionar sobre esto porque eso es exactamente lo que Putin quiere ver. No nos dividamos, unámonos», matizó Zahawi.

El Gobierno ha instado repetidamente a los sindicatos y trabajadores a negociar acuerdos, explicando que no puede permitirse aumentos salariales para cubrir la inflación. Pero los sindicatos dicen que los trabajadores se han enfrentado a recortes salariales en términos reales durante muchos años y merecen un trato justo que refleje el costo de vida actual.

Aparte de paralizar al país, las protestas van camino de crear un agujero de mil millones de libras a una economía que ya está en recesión y acumula una deuda pública que roza el 100% del PIB. Cuando el Ejecutivo presentó recientemente su plan fiscal ya vaticinó que, antes de mejorar, la situación iría aún a peor. Según el secretario de Transportes, Mark Harper, «no hay una fosa sin fondo de dinero para subir los sueldos».

Los partidos de la oposición aseguran que el Ejecutivo está desviando la culpa de las huelgas después de negarse a dar a los trabajadores un aumento salarial justo. «Es ridículo e insultante sugerir que Vladimir Putin es responsable de que las enfermeras se declaren en huelga», señaló Christine Jardine, portavoz de los Demócratas Liberales. «La responsabilidad recae firmemente en el fracaso caótico de este Gobierno conservador para encontrar una solución».

Por su parte, Pat Cullen, secretario general y director ejecutivo del sindicato Royal College of Nursing, explicó que usar la guerra de Rusia en Ucrania como justificación para un recorte salarial en términos reales para las enfermeras era «caer a lo más bajo». «La gente no cree en este tipo de retórica y quiere que los ministros aborden nuestra disputa», dijo. «Nos enfrentamos a un gran reto este invierno y las huelgas no son en el interés de nadie», respondió el secretario de Sanidad, Steve Barclay, tras reconocer el trabajo y dedicación de sanitarios.