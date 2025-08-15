Acusan a una mujer del asesinato de su novia 17 años después de que esta apareciera desmembrada

En diciembre de 2007, en Hogansville, Georgia (en Estados Unidos) fue hallado el cuerpo de una mujer dentro de una bolsa negra en llamas, cerca de la intersección entre Whitfield Road y Stitcher Road. La víctima, de 24 años, presentaba mutilaciones graves: carecía de manos, pies y cabeza, lo que impidió su identificación en ese momento.

Durante años, el caso permaneció sin resolver, hasta que en diciembre de 2023 la víctima fue identificada como Nicole Alston gracias a los avances en tecnología forense.

La detención que rompe el silencio de dos décadas de impunidad

En agosto de 2024, su pareja, Angel Marie Thompson, fue detenida inicialmente por encubrir la muerte de Alston. Posteriormente, se le imputaron cargos de asesinato en primer grado y robo de identidad, tras revelarse que había estado haciéndose pasar por Nicole durante ocho años para recibir ayudas públicas (como cupones alimentarios y vivienda subvencionada), por un valor aproximado de 200 000 USD, según registros carcelarios en línea vistos por la revista People.

El pasado martes, elDepartamento del Sheriff del Condado de Fulton confirmó que Thompson había sido acusada formalmente: se enfrenta un cargo de asesinato y dos por robo de identidad. La acusada permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Fulton sin derecho a fianza, según Fox 5 Atlanta.