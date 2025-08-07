Una niña de 9 años impide que su abuelo mate a su madre en un resort cerca de un parque de atracciones

Una familia británica que disfrutaba de unas vacaciones en Florida se ha visto sumida en un escenario de terror cuando Mark Raymond Gibbon, de 62 años, ha intentado ahogar a su nuera Jasmine Wyld en el Solterra Resort de Dillington, Florida, en EE UU, generando una gran conmoción. Al parecer, el conflicto había estallado la noche del domingo durante una acalorada discusión sobre el testamento de Gibbon, que rápidamente ha derivado en un ataque físico donde el patriarca ha empujado a su nuera a la piscina, sometiéndola bajo el agua de manera repetida.

Un momento desgarrador se ha producido cuando la hija de 9 años, testigo del brutal ataque, ha corrido desesperada desde su residencia en el resort y con gran valentíua ha intentado separar a su abuelo de su madre, siendo empujada por él mientras continuaba su violento acometido.

La afortunada presencia de una transeúnte ha contribuido a generar una alerta pronta a las autoridades

Una transeúnte, horrorizada por la escena, ha alertado inmediatamente a las autoridades. La testigo ha descrito con pánico cómo Gibbon mantenía la cabeza de su nuera sumergida, infringiéndole además arañazos en el pecho, exponiendo un peligro inminente para la vida de Wyld. Al llegar la policía, han quedado evidenciadas las múltiples abrasiones de la víctima. Durante su declaración post-Miranda, Gibbon ha admitido haber sumergido a su nuera "varias veces", argumentando una pérdida momentánea de control vinculada a la discusión sobre su testamento.

Actualmente, Gibbon permanece encarcelado en el centro penitenciario del condado de Polk, sin posibilidad de fianza, enfrentando graves cargos de intento de asesinato y agresión en grado felonioso.